18 сентября 2023

Компания из Оренбурга построит в Академическом медицинский хаб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрохирургия глаза. Екатеринбург, операционная, медицинская техника, оборудование, медицина, проверка зрения, врач, больница, офтальмология
На Амундсена возле реки Патрушиха построят медицинский хаб Фото:

Компания «Бизнес-парк», зарегистрированная в Оренбурге, выкупила на торгах право аренды участка возле реки Патрушиха на улице Амундсена (Академический) в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте «ГИС — Торги». На этом месте планируется построить медицинский хаб, сообщил один из учредителей компании Юрий Хаеров.

Площадь участка — 1,6 гектара. Оренбургская компания взяла его в аренду у МУГИСО на 10,6 лет. Стоимость сделки составила 28,17 миллиона рублей при начальной цене торгов 1,7 миллиона.

Новый владелец участка планирует построить здесь медицинский хаб — корпус площадью восемь тысяч квадратных метров для нескольких частных клиник, сообщает «Квадратный метр» со ссылкой на одного из учредителей «Бизнес-парка» Юрия Хаерова. Сейчас проект согласовывают с региональными властями.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Бизнес-парк», зарегистрированная в Оренбурге, выкупила на торгах право аренды участка возле реки Патрушиха на улице Амундсена (Академический) в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте «ГИС — Торги». На этом месте планируется построить медицинский хаб, сообщил один из учредителей компании Юрий Хаеров. Площадь участка — 1,6 гектара. Оренбургская компания взяла его в аренду у МУГИСО на 10,6 лет. Стоимость сделки составила 28,17 миллиона рублей при начальной цене торгов 1,7 миллиона. Новый владелец участка планирует построить здесь медицинский хаб — корпус площадью восемь тысяч квадратных метров для нескольких частных клиник, сообщает «Квадратный метр» со ссылкой на одного из учредителей «Бизнес-парка» Юрия Хаерова. Сейчас проект согласовывают с региональными властями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...