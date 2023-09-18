Компания из Оренбурга построит в Академическом медицинский хаб

Компания «Бизнес-парк», зарегистрированная в Оренбурге, выкупила на торгах право аренды участка возле реки Патрушиха на улице Амундсена (Академический) в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте «ГИС — Торги». На этом месте планируется построить медицинский хаб, сообщил один из учредителей компании Юрий Хаеров.
Площадь участка — 1,6 гектара. Оренбургская компания взяла его в аренду у МУГИСО на 10,6 лет. Стоимость сделки составила 28,17 миллиона рублей при начальной цене торгов 1,7 миллиона.
Новый владелец участка планирует построить здесь медицинский хаб — корпус площадью восемь тысяч квадратных метров для нескольких частных клиник, сообщает «Квадратный метр» со ссылкой на одного из учредителей «Бизнес-парка» Юрия Хаерова. Сейчас проект согласовывают с региональными властями.
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