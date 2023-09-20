Вертолет Ми-8 предназначался для военно-мемориального комплекса в Богдановиче (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Богдановиче (Свердловская область) неизвестные похитили детали вертолета Ми-8, который привезли в город для военно-мемориального комплекса, посвященного бойцам, погибшим на специальной военной операции. Мэр города Олег Нейфельд пообещал лично приехать в пункты металлолома, куда, вероятнее всего, сдали алюминиевые запчасти, и выкупить краденое. Детали истории глава Богдановича рассказал корреспонденту URA.RU.

«У нас есть военно-мемориальный комплекс, где уже стоит боевая машина пехоты (БМП), и в дальнейшем мы бы хотели установить и другую технику. Нам дали возможность забрать вертолет Ми-8Т с Оренбургской области, транспортировали его в разобранном виде. Пока он стоял на одном предприятии, кто-то спер несколько элементов — два ПЗУ (пылезащитные устройства, — прим. URA.RU) и две тяги из алюминия. Если вместо тяг еще можно приспособить трубы, то с ПЗУ будет сложнее», — поделился Олег Нейфельд.

О случившемся чиновник также рассказал местным жителям на своей странице «ВКонтакте». Ворам он предложил принести запчасти «к проходной у завода, у гаражей администрации» и оставить там, а сотрудников пунктов металлолома призвал выйти на связь, если им принесут детали вертолета. «Я готов лично приехать и выкупить», — отметил собеседник. Военно-мемориальный комплекс, для которого предназначался вертолет, станет также местом памяти бойцов, погибших на спецоперации.

Неизвестные украли две тяги (слева) и два ПЗУ Фото: Олег Нейфельд