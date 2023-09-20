Губернатор Текслер спросил челябинцев об актуальной теме

Челябинский губернатор Алексей Текслер спросил жителей области, как они относятся к диспансеризации. Такой вопрос губернатор 21 сентября задал подписчикам своего telegram-канала.
«Хочу узнать ваше мнение по актуальной теме. Любой житель Челябинской области до 39 лет раз в три года, а с 40 лет ежегодно может пройти бесплатную диспансеризацию в медицинских организациях по всему региону. Диспансеризация позволяет обнаружить сердечно-сосудистые болезни, онкологию, сахарный диабет. Такую возможность стоит использовать, и делать это лучше регулярно», — сообщил Текслер.
Подписчикам канала губернатор предложил ответить, проходят ли они диспансеризацию. На выбор предлагается четыре варианта ответа — от «Да, прохожу регулярно» до «Ничего не знаю о диспансеризации». У telegram-канала Текслера сейчас почти 22 тысячи подписчиков
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