20 сентября 2023

Губернатор Текслер спросил челябинцев об актуальной теме

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер предложил жителям региона ответить на вопрос о диспансеризации Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер спросил жителей области, как они относятся к диспансеризации. Такой вопрос губернатор 21 сентября задал подписчикам своего telegram-канала.

«Хочу узнать ваше мнение по актуальной теме. Любой житель Челябинской области до 39 лет раз в три года, а с 40 лет ежегодно может пройти бесплатную диспансеризацию в медицинских организациях по всему региону. Диспансеризация позволяет обнаружить сердечно-сосудистые болезни, онкологию, сахарный диабет. Такую возможность стоит использовать, и делать это лучше регулярно», — сообщил Текслер.

Подписчикам канала губернатор предложил ответить, проходят ли они диспансеризацию. На выбор предлагается четыре варианта ответа — от «Да, прохожу регулярно» до «Ничего не знаю о диспансеризации». У telegram-канала Текслера сейчас почти 22 тысячи подписчиков

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Челябинский губернатор Алексей Текслер спросил жителей области, как они относятся к диспансеризации. Такой вопрос губернатор 21 сентября задал подписчикам своего telegram-канала. «Хочу узнать ваше мнение по актуальной теме. Любой житель Челябинской области до 39 лет раз в три года, а с 40 лет ежегодно может пройти бесплатную диспансеризацию в медицинских организациях по всему региону. Диспансеризация позволяет обнаружить сердечно-сосудистые болезни, онкологию, сахарный диабет. Такую возможность стоит использовать, и делать это лучше регулярно», — сообщил Текслер. Подписчикам канала губернатор предложил ответить, проходят ли они диспансеризацию. На выбор предлагается четыре варианта ответа — от «Да, прохожу регулярно» до «Ничего не знаю о диспансеризации». У telegram-канала Текслера сейчас почти 22 тысячи подписчиков
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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