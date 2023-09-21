Вандалы массово взялись за арт-объекты фестивалей Екатеринбурга. Фото, видео

В Екатеринбурге вандалы испортили объекты арт-программы «ЧО»

21 сентября 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Представителей фестивалей очень обеспокоены тем, что вандалы нападают на работы художников Фото: Размик Закарян © URA.RU Неизвестные люди в очередной раз испортили арт-объекты, установленные в Екатеринбурге. На этот раз под удар попали работы, которые родители и дети создали в рамках паблик-арт-программы «ЧО». Они стояли возле кинотеатра «Заря» на Уралмаше, но сегодня команда обнаружила, что их собрали и поставили в стороне, а некоторые постаменты оказались сломаны. Об этом URA.RU рассказали представители «ЧО». «Испортили объекты в стиле конструктора перед кинотеатром „Заря“, их делали родители с детьми. Просто взяли все и сгребли в кучу. Работы стояли по площади, между ними были трафареты, чтобы люди могли поиграть в игру. Пару постаментов, на которых стояли объекты, сломали, их надо лить заново, а работа, итак, временная была», — заявили в пресс-службе. Напали и на еще один арт-объект — «ВИЗМУТ» от художественного объединения «ГУЙ», его презентовали весной 2023 года. Кроме этого, пару дней назад разрисовали незаконченную работу участницы фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA, в середине сентября неизвестные испортили арт-объект «Сердца Екатеринбурга», который установили в честь 300-летия города недалеко от гимназии №9, пострадал надувной цветок на Тальковом Камне в августе. Все это вызывает беспокойство у творческой тусовки города. При этом в мае 2022 года на «Совете неравнодушных» участники обсуждали, что вандализм — это бич Екатеринбурга, и с ним необходимо бороться. В качестве способов предлагали усилить патрулирование центральных улиц города, создать институт общественного порицания нарушителей, установить камеры у наиболее часто подверженных вандализму объектов. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации города с целью пояснить, как в городе продвигается борьба с вандализмом. На момент публикации новости ответа не поступало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Неизвестные люди в очередной раз испортили арт-объекты, установленные в Екатеринбурге. На этот раз под удар попали работы, которые родители и дети создали в рамках паблик-арт-программы «ЧО». Они стояли возле кинотеатра «Заря» на Уралмаше, но сегодня команда обнаружила, что их собрали и поставили в стороне, а некоторые постаменты оказались сломаны. Об этом URA.RU рассказали представители «ЧО». «Испортили объекты в стиле конструктора перед кинотеатром „Заря“, их делали родители с детьми. Просто взяли все и сгребли в кучу. Работы стояли по площади, между ними были трафареты, чтобы люди могли поиграть в игру. Пару постаментов, на которых стояли объекты, сломали, их надо лить заново, а работа, итак, временная была», — заявили в пресс-службе. Напали и на еще один арт-объект — «ВИЗМУТ» от художественного объединения «ГУЙ», его презентовали весной 2023 года. Кроме этого, пару дней назад разрисовали незаконченную работу участницы фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA, в середине сентября неизвестные испортили арт-объект «Сердца Екатеринбурга», который установили в честь 300-летия города недалеко от гимназии №9, пострадал надувной цветок на Тальковом Камне в августе. Все это вызывает беспокойство у творческой тусовки города. При этом в мае 2022 года на «Совете неравнодушных» участники обсуждали, что вандализм — это бич Екатеринбурга, и с ним необходимо бороться. В качестве способов предлагали усилить патрулирование центральных улиц города, создать институт общественного порицания нарушителей, установить камеры у наиболее часто подверженных вандализму объектов. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации города с целью пояснить, как в городе продвигается борьба с вандализмом. На момент публикации новости ответа не поступало.