Старый деревенские дома хранят много тайн Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На севере Пермского края в деревне Нижняя Бычина, где живут около двух десятков человек, появился собственный музей. Его своими силами создала местная жительница Наталья Митракова, которая несколько лет собирала экспонаты по окрестным деревням. В коллекции музея множество старинных вещей, возраст которых невозможно определить без специалистов. А есть и такие, где дата производства выгравирована, — например стакан XIX века, пишут местные СМИ.

«Граненый стакан, на дне его можно разглядеть герб Российской империи (двуглавого орла) и дату — 1880 год. Есть тульский самовар 1905 года. Такие датированные предметы — это радость для собирателя», — пишет газета «Красная Вишера».

Музей Наталья Митракова расположила в своем доме, а точнее, в той части избы, в которой жил еще ее дед. Самому помещению более 100 лет. В августе Митракова презентовала свой музей соседям. После этого люди стали помогать ей — приносить старинные вещи, которые сохранились в их домах.

Старинные утюги в музей теперь приносят и местные жители «Красная Вишера» в ВК https://vk.com/club175225123

Самовар изготовлен еще в Российской империи «Красная Вишера» в ВК https://vk.com/club175225123