21 сентября 2023

Жительница глухой пермской деревни создала музей с экспонатами XIX века. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды поселка. Покча, деревня, брошенный дом, борщевик, сердце пармы, парма, покча, заросший огород
Старый деревенские дома хранят много тайн Фото:

На севере Пермского края в деревне Нижняя Бычина, где живут около двух десятков человек, появился собственный музей. Его своими силами создала местная жительница Наталья Митракова, которая несколько лет собирала экспонаты по окрестным деревням. В коллекции музея множество старинных вещей, возраст которых невозможно определить без специалистов. А есть и такие, где дата производства выгравирована, — например стакан XIX века, пишут местные СМИ.

«Граненый стакан, на дне его можно разглядеть герб Российской империи (двуглавого орла) и дату — 1880 год. Есть тульский самовар 1905 года. Такие датированные предметы — это радость для собирателя», — пишет газета «Красная Вишера».

Музей Наталья Митракова расположила в своем доме, а точнее, в той части избы, в которой жил еще ее дед. Самому помещению более 100 лет. В августе Митракова презентовала свой музей соседям. После этого люди стали помогать ей — приносить старинные вещи, которые сохранились в их домах.

Старинные утюги в музей теперь приносят и местные жители
Старинные утюги в музей теперь приносят и местные жители
Самовар изготовлен еще в Российской империи
Самовар изготовлен еще в Российской империи
Сколько лет всей этой утвари, представить сложно
Сколько лет всей этой утвари, представить сложно

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На севере Пермского края в деревне Нижняя Бычина, где живут около двух десятков человек, появился собственный музей. Его своими силами создала местная жительница Наталья Митракова, которая несколько лет собирала экспонаты по окрестным деревням. В коллекции музея множество старинных вещей, возраст которых невозможно определить без специалистов. А есть и такие, где дата производства выгравирована, — например стакан XIX века, пишут местные СМИ. «Граненый стакан, на дне его можно разглядеть герб Российской империи (двуглавого орла) и дату — 1880 год. Есть тульский самовар 1905 года. Такие датированные предметы — это радость для собирателя», — пишет газета «Красная Вишера». Музей Наталья Митракова расположила в своем доме, а точнее, в той части избы, в которой жил еще ее дед. Самому помещению более 100 лет. В августе Митракова презентовала свой музей соседям. После этого люди стали помогать ей — приносить старинные вещи, которые сохранились в их домах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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