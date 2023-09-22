Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников 22 сентября вновь возглавил Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП). Как передает корреспондент URA.RU, в его поддержку выступили губернатор Алексей Текслер и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Предлагаю и рекомендую дальше работать так же эффективно. Доверить Виктору Филипповичу Рашникову руководство союзом. Потому что под руководством Виктора Филипповича наш СПП — один из лучших в стране», — отметил Текслер.
Губернатора поддержал Шохин. Позицию он обосновал в своем выступлении.
«Полностью поддерживаю рекомендовать на новый срок. В прошлом году мы стали проводить конкурс на лучшую структуру. И эти две организации, свердловская и челябинская, занимают первые места», — отметил московский гость.
Заседание союза провел сам председатель совета директоров ММК. Собравшиеся выслушали доклад о работе за пять лет.
«Период можно назвать турбулентным: от кризиса к кризису. После спокойного 2019 года, который запомнился увеличением НДС до 20%, мы столкнулись с COVI-19. Благодаря взаимодействию с губернатором Алексеем Леонидовиче Текслером порядка 80% предприятий продолжили работать в период ограничений. Современный этап характеризуется помощью малому и среднему бизнесу. Сегодня члена союза оказывают поддержку участникам СВО. Мы приняли участие в выполнении нацпроектов. Значительные средства участники СПП вкладывают в экологические проекты. По просьбе властей промышленники поддержали образовательные проекты региона. В 2023 году 72% девятиклассников продолжили получать образование в колледжах и техникумах», — отметил Рашников.
В работе отчетно-выборной конференции приняла участие делегация Свердловского областного СПП во главе с Дмитрием Пумпянским. Сотрудничать представители соседних объединений договорились в марте. Участники заседания единогласно избрали Рашникова своим президентом на новый срок, выбрали органы управления союзом, внесли некоторые изменения в устав организации. Также бизнесмены утвердили новый состав правления, которое сразу же собралось, чтобы утвердить перечень комитетов СПП и их глав.
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Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников 22 сентября вновь возглавил Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП). Как передает корреспондент URA.RU, в его поддержку выступили губернатор Алексей Текслер и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «Предлагаю и рекомендую дальше работать так же эффективно. Доверить Виктору Филипповичу Рашникову руководство союзом. Потому что под руководством Виктора Филипповича наш СПП — один из лучших в стране», — отметил Текслер. Губернатора поддержал Шохин. Позицию он обосновал в своем выступлении. «Полностью поддерживаю рекомендовать на новый срок. В прошлом году мы стали проводить конкурс на лучшую структуру. И эти две организации, свердловская и челябинская, занимают первые места», — отметил московский гость. Заседание союза провел сам председатель совета директоров ММК. Собравшиеся выслушали доклад о работе за пять лет. «Период можно назвать турбулентным: от кризиса к кризису. После спокойного 2019 года, который запомнился увеличением НДС до 20%, мы столкнулись с COVI-19. Благодаря взаимодействию с губернатором Алексеем Леонидовиче Текслером порядка 80% предприятий продолжили работать в период ограничений. Современный этап характеризуется помощью малому и среднему бизнесу. Сегодня члена союза оказывают поддержку участникам СВО. Мы приняли участие в выполнении нацпроектов. Значительные средства участники СПП вкладывают в экологические проекты. По просьбе властей промышленники поддержали образовательные проекты региона. В 2023 году 72% девятиклассников продолжили получать образование в колледжах и техникумах», — отметил Рашников. В работе отчетно-выборной конференции приняла участие делегация Свердловского областного СПП во главе с Дмитрием Пумпянским. Сотрудничать представители соседних объединений договорились в марте. Участники заседания единогласно избрали Рашникова своим президентом на новый срок, выбрали органы управления союзом, внесли некоторые изменения в устав организации. Также бизнесмены утвердили новый состав правления, которое сразу же собралось, чтобы утвердить перечень комитетов СПП и их глав.