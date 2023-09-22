Владелец ММК Рашников переизбран президентом челябинского СПП

Виктор Рашников возглавил союз бизнесменов на новый срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников 22 сентября вновь возглавил Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП). Как передает корреспондент URA.RU, в его поддержку выступили губернатор Алексей Текслер и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Предлагаю и рекомендую дальше работать так же эффективно. Доверить Виктору Филипповичу Рашникову руководство союзом. Потому что под руководством Виктора Филипповича наш СПП — один из лучших в стране», — отметил Текслер.

Губернатора поддержал Шохин. Позицию он обосновал в своем выступлении.

«Полностью поддерживаю рекомендовать на новый срок. В прошлом году мы стали проводить конкурс на лучшую структуру. И эти две организации, свердловская и челябинская, занимают первые места», — отметил московский гость.

Заседание союза провел сам председатель совета директоров ММК. Собравшиеся выслушали доклад о работе за пять лет.

«Период можно назвать турбулентным: от кризиса к кризису. После спокойного 2019 года, который запомнился увеличением НДС до 20%, мы столкнулись с COVI-19. Благодаря взаимодействию с губернатором Алексеем Леонидовиче Текслером порядка 80% предприятий продолжили работать в период ограничений. Современный этап характеризуется помощью малому и среднему бизнесу. Сегодня члена союза оказывают поддержку участникам СВО. Мы приняли участие в выполнении нацпроектов. Значительные средства участники СПП вкладывают в экологические проекты. По просьбе властей промышленники поддержали образовательные проекты региона. В 2023 году 72% девятиклассников продолжили получать образование в колледжах и техникумах», — отметил Рашников.

В работе отчетно-выборной конференции приняла участие делегация Свердловского областного СПП во главе с Дмитрием Пумпянским. Сотрудничать представители соседних объединений договорились в марте. Участники заседания единогласно избрали Рашникова своим президентом на новый срок, выбрали органы управления союзом, внесли некоторые изменения в устав организации. Также бизнесмены утвердили новый состав правления, которое сразу же собралось, чтобы утвердить перечень комитетов СПП и их глав.

Алексей Текслер заявил, что регион по итогам года обеспечит уровень инвестиций не ниже 400 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РСПП Александр Шохин вместе с губернатором призвал бизнесменов избрать Виктора Рашникова на новый срок главой союза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава ММК отметил тесную работу промышленников с властями региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рашникова свои президентом члены союза избрали единогласно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU