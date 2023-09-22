Новый начальник пресс-службы УГИБДД Свердловской области вступил в должность

22 сентября 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Капитан Галина Кравченко официально вступила на новую должность (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Новый руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области капитан полиции Галина Кравченко 22 сентября официально вступила в должность. Об этом она рассказала журналисту URA.RU. «Сегодня официально стала начальником отделения пропаганды БДД управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области», — сказала Кравченко. На эту должность Кравченко назначили еще 31 августа. До нее отделением руководила Анна Хорькова. В систему МВД Кравченко пришла в 2015 году. Она начинала службу с должности помощника госинспектора МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, а затем перешла на должность инспектора пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, а затем и УГИБДД, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Капитан Кравченко — опытный сотрудник. Она зарекомендовала себя с положительной стороны, поэтому и получила повышение. Желаю ей успехов на новом посту и плодотворного взаимодействия с представителями СМИ», — отметил полковник Горелых.

Новый руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области капитан полиции Галина Кравченко 22 сентября официально вступила в должность. Об этом она рассказала журналисту URA.RU. «Сегодня официально стала начальником отделения пропаганды БДД управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области», — сказала Кравченко. На эту должность Кравченко назначили еще 31 августа. До нее отделением руководила Анна Хорькова. В систему МВД Кравченко пришла в 2015 году. Она начинала службу с должности помощника госинспектора МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, а затем перешла на должность инспектора пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, а затем и УГИБДД, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Капитан Кравченко — опытный сотрудник. Она зарекомендовала себя с положительной стороны, поэтому и получила повышение. Желаю ей успехов на новом посту и плодотворного взаимодействия с представителями СМИ», — отметил полковник Горелых.