Председателем Челябинского гарнизонного суда станет бывший гражданин Украины

22 сентября 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Ранее судья имел гражданство Украины, но в 2014 году вышел из него Фото: Илья Московец © URA.RU Кандидатура председателя Магнитогорского гарнизонного военного суда Сергея Неверовича (бывший гражданин Украины) одобрена на аналогичный пост в Челябинский гарнизонный военный суд. Об этом сообщили на портале «Право.ру». «Сергей Неверович, председатель Магнитогорского гарнизонного военного суда, собирался на аналогичную должность в Челябинский гарнизонный военный суд. Он сказал, что у него было гражданство Украины, но в 2014 году претендент вышел из него. В результате Неверович получил одобрение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС)», — указано на портале. В материале уточняется, что Неверович имеет 21 год стажа. Коллегия отметила, что Магнитогорский гарнизонный военный суд неоднократно признавали одним из лучших. Бывший председатель Челябинского гарнизонного суда Глеб Гальцев умер в 2022 году через некоторое время после отставки. При нем суд был признан лучшим среди гарнизонных военных судов Уральского округа.

Кандидатура председателя Магнитогорского гарнизонного военного суда Сергея Неверовича (бывший гражданин Украины) одобрена на аналогичный пост в Челябинский гарнизонный военный суд. Об этом сообщили на портале «Право.ру». «Сергей Неверович, председатель Магнитогорского гарнизонного военного суда, собирался на аналогичную должность в Челябинский гарнизонный военный суд. Он сказал, что у него было гражданство Украины, но в 2014 году претендент вышел из него. В результате Неверович получил одобрение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС)», — указано на портале. В материале уточняется, что Неверович имеет 21 год стажа. Коллегия отметила, что Магнитогорский гарнизонный военный суд неоднократно признавали одним из лучших. Бывший председатель Челябинского гарнизонного суда Глеб Гальцев умер в 2022 году через некоторое время после отставки. При нем суд был признан лучшим среди гарнизонных военных судов Уральского округа.