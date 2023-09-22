Председателем Челябинского гарнизонного суда станет бывший гражданин Украины

Кандидатура председателя Магнитогорского гарнизонного военного суда Сергея Неверовича (бывший гражданин Украины) одобрена на аналогичный пост в Челябинский гарнизонный военный суд. Об этом сообщили на портале «Право.ру».
«Сергей Неверович, председатель Магнитогорского гарнизонного военного суда, собирался на аналогичную должность в Челябинский гарнизонный военный суд. Он сказал, что у него было гражданство Украины, но в 2014 году претендент вышел из него. В результате Неверович получил одобрение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС)», — указано на портале.
В материале уточняется, что Неверович имеет 21 год стажа. Коллегия отметила, что Магнитогорский гарнизонный военный суд неоднократно признавали одним из лучших.
Бывший председатель Челябинского гарнизонного суда Глеб Гальцев умер в 2022 году через некоторое время после отставки. При нем суд был признан лучшим среди гарнизонных военных судов Уральского округа.
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