В Челябинске скончался экс-председатель гарнизонного суда

Глеб Гальцев сделал Челябинский гарнизонный суд лучшим на Урале Фото: пресс-служба Челябинского гарнизонного суда

Возглавлявший Челябинский гарнизонный военный суд полковник Глеб Гальцев скоропостижно скончался. Об этом сообщили URA.RU в суде.

«Полковник юстиции запаса Гальцев Глеб Валерьевич скоропостижно скончался на 52-м году жизни. Смерть наступила 21 января. Гальцев руководил судом с 23 марта 2015 года по 15 марта 2021 года», — пояснили URA.RU в пресс-службе гарнизонного суда.

Смена руководства в суде произошла весной прошлого года. Гальцев, при котором суд был признан лучшим среди гарнизонных военных судов Уральского округа, ушел в почетную отставку. Временно исполняющим его обязанности стал Александр Тумашов, документы на участие в конкурсе на пост председателя суда подал Руслан Готов.