Журналист Шевченко: тренером пермского ХК «Молот» может стать Павел Зубов

Главным тренером пермского хоккейного клуба «Молот» может специалист из «Ак Барса» Павел Зубов. Об этом сообщил спортивный обозреватель Алексей Шевченко.
«Известный тренер Зубов вот-вот должен возглавить „Молот“», — написал Алексей Шевченко в своем telegram-канале. Сейчас обязанности главного тренера исполняет гендиректор клуба Александр Гулявцев.
Зубов был главным тренером беларусского клуба «Металлург», работал в «Сибири» из Новосибирска, с 2018 по 2019 годы сотрудничал с ярославским «Локомотивом». С 2019 года — числится в тренерском штабе «Ак Барса».
В середине сентября в ХК «Молот» уволил почти весь свой тренерский штаб. В штабе остались только тренер вратарей и специалист по физподготовке.
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