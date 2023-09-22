Журналист Шевченко: тренером пермского ХК «Молот» может стать Павел Зубов

22 сентября 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Пермский хоккейный клуб в поисках главного тренера Фото: Сергей Русанов © URA.RU Главным тренером пермского хоккейного клуба «Молот» может специалист из «Ак Барса» Павел Зубов. Об этом сообщил спортивный обозреватель Алексей Шевченко. «Известный тренер Зубов вот-вот должен возглавить „Молот“», — написал Алексей Шевченко в своем telegram-канале. Сейчас обязанности главного тренера исполняет гендиректор клуба Александр Гулявцев. Зубов был главным тренером беларусского клуба «Металлург», работал в «Сибири» из Новосибирска, с 2018 по 2019 годы сотрудничал с ярославским «Локомотивом». С 2019 года — числится в тренерском штабе «Ак Барса». В середине сентября в ХК «Молот» уволил почти весь свой тренерский штаб. В штабе остались только тренер вратарей и специалист по физподготовке.

Главным тренером пермского хоккейного клуба «Молот» может специалист из «Ак Барса» Павел Зубов. Об этом сообщил спортивный обозреватель Алексей Шевченко. «Известный тренер Зубов вот-вот должен возглавить „Молот“», — написал Алексей Шевченко в своем telegram-канале. Сейчас обязанности главного тренера исполняет гендиректор клуба Александр Гулявцев. Зубов был главным тренером беларусского клуба «Металлург», работал в «Сибири» из Новосибирска, с 2018 по 2019 годы сотрудничал с ярославским «Локомотивом». С 2019 года — числится в тренерском штабе «Ак Барса». В середине сентября в ХК «Молот» уволил почти весь свой тренерский штаб. В штабе остались только тренер вратарей и специалист по физподготовке.