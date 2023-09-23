23 сентября 2023
22 сентября 2023

В ДТП с «Газелью» на челябинской трассе погиб мотоциклист и его пассажир. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, авария, разбитый мотоцикл
Водитель мотоцикла Kawasaki скончался на месте Фото:

На федеральной автотрассе «Челябинск-Новосибирск» водитель мотоцикла Kawasaki 24 сентября выехал на встречную полосу. В результате ДТП мотоциклист и его пассажир погибли на месте. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области.

«В Красноармейском районе в 05:30 на 16 километре трассы „Челябинск-Новосибирск“ водитель 1984 года рождения, управляя мотоциклом Kawasaki, при неустановленных обстоятельствах выехал на „встречку“. Произошло столкновение с автомобилем „Газель“», — сообщил замначальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по области Николай Косарев.

В момент ДТП мотоциклист Kawasaki и его пассажир (возраст около 30 лет) от полученных травм скончались на месте. Водитель «Газели» получил травмы. Проводится проверка.

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На федеральной автотрассе «Челябинск-Новосибирск» водитель мотоцикла Kawasaki 24 сентября выехал на встречную полосу. В результате ДТП мотоциклист и его пассажир погибли на месте. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области. «В Красноармейском районе в 05:30 на 16 километре трассы „Челябинск-Новосибирск“ водитель 1984 года рождения, управляя мотоциклом Kawasaki, при неустановленных обстоятельствах выехал на „встречку“. Произошло столкновение с автомобилем „Газель“», — сообщил замначальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по области Николай Косарев. В момент ДТП мотоциклист Kawasaki и его пассажир (возраст около 30 лет) от полученных травм скончались на месте. Водитель «Газели» получил травмы. Проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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