На федеральной автотрассе «Челябинск-Новосибирск» водитель мотоцикла Kawasaki 24 сентября выехал на встречную полосу. В результате ДТП мотоциклист и его пассажир погибли на месте. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области.
«В Красноармейском районе в 05:30 на 16 километре трассы „Челябинск-Новосибирск“ водитель 1984 года рождения, управляя мотоциклом Kawasaki, при неустановленных обстоятельствах выехал на „встречку“. Произошло столкновение с автомобилем „Газель“», — сообщил замначальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по области Николай Косарев.
В момент ДТП мотоциклист Kawasaki и его пассажир (возраст около 30 лет) от полученных травм скончались на месте. Водитель «Газели» получил травмы. Проводится проверка.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.