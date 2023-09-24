Без работы могут остаться 11% жителей Челябинской области

HeadHunter: 11% челябинцев боятся быть уволенными

Под угрозой увольнения находится наименьшее число сотрудников с весны 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди жителей Челябинской области 11% могут остаться без работы. Как показал опрос сервиса HeadHunter, с весны 2021 года это наименьший показатель.

«В третьем квартале 2023 года лишь 11% жителей региона считают, что на текущем месте работы для них существует угроза увольнения работодателем. Это один из самых низких показателей с весны 2021 года», — отметили в пресс-службе сервиса.

Аналитики платформы сравнили данные с предшествовавшими периодами. В первом квартале 2023 года быть уволенными боялись 30% трудоустроенных жителей области. В то же время 83% на работу себя чувствуют уверенно. Показатели региона лучше среднероссийских и среднеуральских. На территории страны угрозу увольнения испытывают 18% респондентов, период стабильности у 73% опрошенных. По УрФО, соответственно, показатели составляют 14% и 80%.

«Выход настроений работников в текущем квартале в позитивную зону происходит на фоне снижения их интереса к поиску или смене работы. Соискательский спрос на поиск работы, судя по поиску в интернете, снизился в первом полугодии на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — заявила руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал» Анна Осипова.

Максимально уверены в своих позициях работники в добывающей отрасли, науки и образования, строительном секторе. Менее всего ощущают стабильность высшие менеджеры, юристы и маркетологи.