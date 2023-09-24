Челябинец погиб, задохнувшись в автомобиле

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, местный житель погиб, задохнувшись выхлопными газами автомобиля. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Труп мужчины был найден в автомобиле. По предварительным данным, причиной смерти является интоксикация выхлопными газами», — рассказал источник.
По данным URA.RU, инцидент произошел в частном доме на улице Заболотного. На момент смерти мужчине было 60 лет. Тело было направлено на исследование судмедэкспертам. Вскрытие поможет определить точную причину смерти.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.
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