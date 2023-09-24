24 сентября 2023

Челябинец погиб, задохнувшись в автомобиле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дача. Водитель. Клипарт. Курган, машина, автомобилист, водитель, водительские права, вождение, руки
По предварительным данным, мужчина отравился выхлопными газами Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, местный житель погиб, задохнувшись выхлопными газами автомобиля. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Труп мужчины был найден в автомобиле. По предварительным данным, причиной смерти является интоксикация выхлопными газами», — рассказал источник.

По данным URA.RU, инцидент произошел в частном доме на улице Заболотного. На момент смерти мужчине было 60 лет. Тело было направлено на исследование судмедэкспертам. Вскрытие поможет определить точную причину смерти.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске, городе-спутнике Челябинска, местный житель погиб, задохнувшись выхлопными газами автомобиля. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Труп мужчины был найден в автомобиле. По предварительным данным, причиной смерти является интоксикация выхлопными газами», — рассказал источник. По данным URA.RU, инцидент произошел в частном доме на улице Заболотного. На момент смерти мужчине было 60 лет. Тело было направлено на исследование судмедэкспертам. Вскрытие поможет определить точную причину смерти. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...