В пермском музее, переехавшем в автосалон, поставят арт-объект из «Мерседеса». Фото

Музей PERMM в здании бывшего автосалона покажет деформированный «Мерседес»

27 сентября 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

В PERMM «Гелик» превратят в искусство Фото: Илья Московец © URA.RU На открытии новой локации пермского музея современного искусства PERMM, который обосновался в бывшем автосалоне «Мерседес», представят арт-объект, созданный из автомобиля Mercedes-Benz G-Class. Его автором стал художник Василий Кононов-Гредин, рассказали в музее. «Василий Кононов-Гредин представит работу, основанную на деконструкции легендарного автомобиля, связанного с историей нового пространства PERMM, — Mercedes-Benz G-Class 1984 года, известного как „Гелендваген“. „Гелик“ станет работой №15 в серии художника „Антиформы“, в которой Кононов-Гредин пересобирает привычные предметы, механизмы и приборы», — сообщается на страницах музея в социальных сетях. В конце сентября работу художника можно будет увидеть в Москве на ярмарке Cosmoscow 2023. Скульптура будет представлена на стенде пермского музея и воплотит образ реновации нового пространства PERMM в здании бывшего автоцентра. В Перми объект презентуют на открытии новой локации музея 28 октября. Ранее URA.RU рассказывало, что на открытии площадки гости также увидят инсталляцию Дмитрия Булныгина «Баньян», которая состоит из 15 тысяч пластиковых бутылок и символизирует проблему доступности питьевой воды. Художник пересобрал популярный автомобиль Музей PERMM в ВК https://vk.com/permm_museum

На открытии новой локации пермского музея современного искусства PERMM, который обосновался в бывшем автосалоне «Мерседес», представят арт-объект, созданный из автомобиля Mercedes-Benz G-Class. Его автором стал художник Василий Кононов-Гредин, рассказали в музее. «Василий Кононов-Гредин представит работу, основанную на деконструкции легендарного автомобиля, связанного с историей нового пространства PERMM, — Mercedes-Benz G-Class 1984 года, известного как „Гелендваген“. „Гелик“ станет работой №15 в серии художника „Антиформы“, в которой Кононов-Гредин пересобирает привычные предметы, механизмы и приборы», — сообщается на страницах музея в социальных сетях. В конце сентября работу художника можно будет увидеть в Москве на ярмарке Cosmoscow 2023. Скульптура будет представлена на стенде пермского музея и воплотит образ реновации нового пространства PERMM в здании бывшего автоцентра. В Перми объект презентуют на открытии новой локации музея 28 октября. Ранее URA.RU рассказывало, что на открытии площадки гости также увидят инсталляцию Дмитрия Булныгина «Баньян», которая состоит из 15 тысяч пластиковых бутылок и символизирует проблему доступности питьевой воды.