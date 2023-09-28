28 сентября 2023

В Пермском крае посмертно наградили героев СВО

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Прощание с росгвардейцем, погибшим на Украине. Пермь, орден мужества
Оба бойца награждены посмертно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Березники (Пермский край) семьям двух героев, погибших в спецоперации на Украине, вручили ордена Мужества. К награде представили Сергея Михайленко и Сергея Кузнецова.

«Семьям Героев СВО вручили ордена Мужества. Сергей Михайленко в 21 год отдал свою жизнь, защищая Родину. Сергей Кузнецов, наш земляк, показал пример мужества и до конца остался верным воинской присяге», — рассказали в пресс-службе администрации города Березники.

О Сергее Михайленко известно, что он был гранатометчиком. Учился в школе № 14, окончил Березниковский политехнический техникум. Боец Сергей Кузнецов имел звание старшего сержанта и был начальником автоматизированной подвижной единицы.

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В городе Березники (Пермский край) семьям двух героев, погибших в спецоперации на Украине, вручили ордена Мужества. К награде представили Сергея Михайленко и Сергея Кузнецова. «Семьям Героев СВО вручили ордена Мужества. Сергей Михайленко в 21 год отдал свою жизнь, защищая Родину. Сергей Кузнецов, наш земляк, показал пример мужества и до конца остался верным воинской присяге», — рассказали в пресс-службе администрации города Березники. О Сергее Михайленко известно, что он был гранатометчиком. Учился в школе № 14, окончил Березниковский политехнический техникум. Боец Сергей Кузнецов имел звание старшего сержанта и был начальником автоматизированной подвижной единицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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