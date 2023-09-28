В Пермском крае посмертно наградили героев СВО

Оба бойца награждены посмертно Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городе Березники (Пермский край) семьям двух героев, погибших в спецоперации на Украине, вручили ордена Мужества. К награде представили Сергея Михайленко и Сергея Кузнецова.

«Семьям Героев СВО вручили ордена Мужества. Сергей Михайленко в 21 год отдал свою жизнь, защищая Родину. Сергей Кузнецов, наш земляк, показал пример мужества и до конца остался верным воинской присяге», — рассказали в пресс-службе администрации города Березники.

О Сергее Михайленко известно, что он был гранатометчиком. Учился в школе № 14, окончил Березниковский политехнический техникум. Боец Сергей Кузнецов имел звание старшего сержанта и был начальником автоматизированной подвижной единицы.