Из Екатеринбурга не могут вылететь семь самолетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержаны семь рейсов, которые должны были вылететь в Анталью, Москву, Стамбул, Санкт-Петербург и в Сочи. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Рейсы в Москву SU-1437, FV-6202 и FV6208, лайнер в Анталью SU-792, борт в Стамбул SU-630, самолеты в Сочи N4-504 и в Санкт-Петербург FV-6402 задержаны, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Точная причина задержки рейсов на данный момент неизвестна.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта Кольцово. На момент публикации новости ответ не поступил.

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