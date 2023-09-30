30 сентября 2023

В аэропорту Екатеринбурга задержали вылет семи рейсов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Из Екатеринбурга не могут вылететь семь самолетов Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержаны семь рейсов, которые должны были вылететь в Анталью, Москву, Стамбул, Санкт-Петербург и в Сочи. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Рейсы в Москву SU-1437, FV-6202 и FV6208, лайнер в Анталью SU-792, борт в Стамбул SU-630, самолеты в Сочи N4-504 и в Санкт-Петербург FV-6402 задержаны, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Точная причина задержки рейсов на данный момент неизвестна.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта Кольцово. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее в ночь на 30 сентября в Екатеринбург пришла дымка и гарь от лесных пожаров в Свердловской области. Синоптик Алексей Пулин отмечал, что большинство пожаров находится на севере и северо-востоке региона, откуда из-за ветра дым начал доходить до столицы Среднего Урала.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержаны семь рейсов, которые должны были вылететь в Анталью, Москву, Стамбул, Санкт-Петербург и в Сочи. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Рейсы в Москву SU-1437, FV-6202 и FV6208, лайнер в Анталью SU-792, борт в Стамбул SU-630, самолеты в Сочи N4-504 и в Санкт-Петербург FV-6402 задержаны, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Точная причина задержки рейсов на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта Кольцово. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее в ночь на 30 сентября в Екатеринбург пришла дымка и гарь от лесных пожаров в Свердловской области. Синоптик Алексей Пулин отмечал, что большинство пожаров находится на севере и северо-востоке региона, откуда из-за ветра дым начал доходить до столицы Среднего Урала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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