В Свердловской области стало больше семей, кто может купить квартиру в ипотеку

02 октября 2023 в 03:44 Размер текста - 17 +

В Свердловской области 29,6% жителей могут купить квартиру в ипотеку Фото: Илья Московец © URA.RU За год доступность покупки квартиры в ипотеку в Свердловской области выросла на 3%. В августе 2023 года купить квартиру в ипотеку могли позволить себе 29,6% свердловчан. Об этом следует из рейтинга регионов России по доступности ипотеки. «В Свердловской области доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку, на август 2023 года составила 29,6%. В этот же период прошлого года этот показатель составлял 26,5%» — сообщает РИА Новости. В рейтинге регионов России по доступности ипотеки Свердловская область заняла 29 место. В топ-5 попали ЯНАО, Магаданская область, Чукотский автономный округ, ХМАО и Ненецкий автономный округ. В России многодетные семьи в связи с рождением третьего или последующего ребенка могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. URA.RU подготовило подробный материал, как это можно сделать.

За год доступность покупки квартиры в ипотеку в Свердловской области выросла на 3%. В августе 2023 года купить квартиру в ипотеку могли позволить себе 29,6% свердловчан. Об этом следует из рейтинга регионов России по доступности ипотеки. «В Свердловской области доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку, на август 2023 года составила 29,6%. В этот же период прошлого года этот показатель составлял 26,5%» — сообщает РИА Новости. В рейтинге регионов России по доступности ипотеки Свердловская область заняла 29 место. В топ-5 попали ЯНАО, Магаданская область, Чукотский автономный округ, ХМАО и Ненецкий автономный округ. В России многодетные семьи в связи с рождением третьего или последующего ребенка могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. URA.RU подготовило подробный материал, как это можно сделать.