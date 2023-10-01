01 октября 2023
30 сентября 2023

В Свердловской области стало больше семей, кто может купить квартиру в ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, недвижимость, ипотека, жилье, октябрьский район, многоквартирные дома
В Свердловской области 29,6% жителей могут купить квартиру в ипотеку Фото:

За год доступность покупки квартиры в ипотеку в Свердловской области выросла на 3%. В августе 2023 года купить квартиру в ипотеку могли позволить себе 29,6% свердловчан. Об этом следует из рейтинга регионов России по доступности ипотеки.

«В Свердловской области доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку, на август 2023 года составила 29,6%. В этот же период прошлого года этот показатель составлял 26,5%» — сообщает РИА Новости.

В рейтинге регионов России по доступности ипотеки Свердловская область заняла 29 место. В топ-5 попали ЯНАО, Магаданская область, Чукотский автономный округ, ХМАО и Ненецкий автономный округ.

В России многодетные семьи в связи с рождением третьего или последующего ребенка могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. URA.RU подготовило подробный материал, как это можно сделать.

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За год доступность покупки квартиры в ипотеку в Свердловской области выросла на 3%. В августе 2023 года купить квартиру в ипотеку могли позволить себе 29,6% свердловчан. Об этом следует из рейтинга регионов России по доступности ипотеки. «В Свердловской области доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку, на август 2023 года составила 29,6%. В этот же период прошлого года этот показатель составлял 26,5%» — сообщает РИА Новости. В рейтинге регионов России по доступности ипотеки Свердловская область заняла 29 место. В топ-5 попали ЯНАО, Магаданская область, Чукотский автономный округ, ХМАО и Ненецкий автономный округ. В России многодетные семьи в связи с рождением третьего или последующего ребенка могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. URA.RU подготовило подробный материал, как это можно сделать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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