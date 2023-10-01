Губернатор ХМАО поручила мэру Нягани разобраться с проблемной новостройкой

Комарова призвала мэра Нягани лично проконтролировать ход проверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова призвала установить уровень ответственности всех причастных к вводу в эксплуатацию разрушающейся новостройки в Нягани (ХМАО). Свои распоряжения глава округа дала мэру города Ивану Ямашеву на встрече с местными жителями.

«Хотелось бы понять, а — как так получилось, что дали разрешение на ввод в эксплуатацию такого дома, б — как купили в муниципальную собственность такие жилые помещения. <…> Нужно сделать проверку именно в этом контексте: скрытые — не скрытые дефекты и, соответственно, уровень ответственности инспектора, который подписывал разрешение о вводе в эксплуатацию, ответственных работников администрации, которые выдали это разрешение, и так далее, по всей ступенечке, просто чтоб неповадно было», — с таким распоряжением Комарова обратилась к мэру Нягани.

Губернатор добавила, что застройщик в любом случае ответит за свою работу, однако важно сделать все, чтобы не допустить повторения данной ситуации. Кроме того, Комарова призвала мэра лично проконтролировать ход проверки, результаты экспертизы и заняться судебными тяжбами.

Ямашев рассказал, что в мэрии также ожидают результатов экспертизы. На данный момент новостройка находится на гарантии у застройщика, поэтому если зданию потребуется ремонт, застройщик должен будет его выполнить за свой счет. «Когда дом был введен в эксплуатацию, по всем документам он соответствовал всем нормам и требованиям. Но в ходе эксплуатации действительно возникли вопросы к застройщику», — пояснил глава Нягани.

Жители проблемного дома не согласились с мэром города. «Как это на момент сдачи нашего дома не было выявлено недостатков? Это выходит, что как только закончилась приемка, так сразу вентиляция начала обратно дуть, стало задувать в хату холодный воздух? Сразу треснули стены? Пандус для инвалидов исчез? Вода в подвал натекла быстренько? А в процессе приемки все было окей?» — недоумевают жильцы в комментарии к трансляции встречи.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что новостройка в Нягани (ХМАО) покрылась глубокими трещинами, через которые, по утверждению жильцов, в квартиры проникает холодный воздух. Жители дома написали губернатору округа Наталье Комаровой, о том, что что боятся возможного обрушения.