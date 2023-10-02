Минздрав РФ опроверг дефицит вакцин от вируса, парализующего детей

Минздрав РФ: вакцины от полиомиелита поставляются в больницы в полных объемах

02 октября 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Все вакцины от полиомиелита доставляются в полном объеме, заявили в Минздраве РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В российские больницы все необходимые объемы вакцин от полиомиелита поставляются по графику. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ на фоне сообщений СМИ о дефиците препаратов в регионах. «Все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы. Поставки идут по графику», — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. Уточняется, что российский препарат «Поливаксин» поставляется в субъекты РФ в полном объеме. Профилактическое средство в количестве 1 920 729 доз будет направлено в больницы с 16 сентября по 15 декабря 2023 года. Ранее в СМИ начали писать, что из-за приостановки западных поставок в России возник дефицит вакцин от полиовируса, передает MK.RU . В материалах также заявляли, что «Поливаксин», из-за отсутствия сроков в контракте, не поставляются в российские частные больницы.

В российские больницы все необходимые объемы вакцин от полиомиелита поставляются по графику. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ на фоне сообщений СМИ о дефиците препаратов в регионах. «Все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы. Поставки идут по графику», — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. Уточняется, что российский препарат «Поливаксин» поставляется в субъекты РФ в полном объеме. Профилактическое средство в количестве 1 920 729 доз будет направлено в больницы с 16 сентября по 15 декабря 2023 года. Ранее в СМИ начали писать, что из-за приостановки западных поставок в России возник дефицит вакцин от полиовируса, передает MK.RU. В материалах также заявляли, что «Поливаксин», из-за отсутствия сроков в контракте, не поставляются в российские частные больницы.