Минздрав РФ опроверг дефицит вакцин от вируса, парализующего детей

Минздрав РФ: вакцины от полиомиелита поставляются в больницы в полных объемах
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Поступление новой партии вакцины от гриппа двух наименований "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп". Челябинск, минздрав, лекарства, медицина, областной аптечный склад
Все вакцины от полиомиелита доставляются в полном объеме, заявили в Минздраве РФ Фото:

В российские больницы все необходимые объемы вакцин от полиомиелита поставляются по графику. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ на фоне сообщений СМИ о дефиците препаратов в регионах.

«Все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы. Поставки идут по графику», — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС.

Уточняется, что российский препарат «Поливаксин» поставляется в субъекты РФ в полном объеме. Профилактическое средство в количестве 1 920 729 доз будет направлено в больницы с 16 сентября по 15 декабря 2023 года.

Ранее в СМИ начали писать, что из-за приостановки западных поставок в России возник дефицит вакцин от полиовируса, передает MK.RU. В материалах также заявляли, что «Поливаксин», из-за отсутствия сроков в контракте, не поставляются в российские частные больницы.

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В российские больницы все необходимые объемы вакцин от полиомиелита поставляются по графику. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ на фоне сообщений СМИ о дефиците препаратов в регионах. «Все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы. Поставки идут по графику», — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. Уточняется, что российский препарат «Поливаксин» поставляется в субъекты РФ в полном объеме. Профилактическое средство в количестве 1 920 729 доз будет направлено в больницы с 16 сентября по 15 декабря 2023 года. Ранее в СМИ начали писать, что из-за приостановки западных поставок в России возник дефицит вакцин от полиовируса, передает MK.RU. В материалах также заявляли, что «Поливаксин», из-за отсутствия сроков в контракте, не поставляются в российские частные больницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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