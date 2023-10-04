Экс-редактора Первого канала заочно приговорили к 8,5 годам тюрьмы

04 октября 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Марине Овсянниковой запретили администрировать сайты четыре года Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАСС Суд приговорил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Москвы. «С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Овсянникову к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — написали в telegram-канале прокуратуры Москвы. Там добавили, что Овсянниковой также запретили администрировать сайты четыре года. В марте 2022 года Овсянникова вышла в прямой эфир с антироссийским плакатом. Позже ей были предъявлены обвинения в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. МВД России объявило в розыск Овсянникову в октябре. Тогда же Басманный районный суд Москвы заочно арестовал скрывшуюся от правоохранителей журналистку.

Суд приговорил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Москвы. «С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Овсянникову к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — написали в telegram-канале прокуратуры Москвы. Там добавили, что Овсянниковой также запретили администрировать сайты четыре года. В марте 2022 года Овсянникова вышла в прямой эфир с антироссийским плакатом. Позже ей были предъявлены обвинения в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. МВД России объявило в розыск Овсянникову в октябре. Тогда же Басманный районный суд Москвы заочно арестовал скрывшуюся от правоохранителей журналистку.