Экс-редактора Первого канала заочно приговорили к 8,5 годам тюрьмы

Суд приговорил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Овсянникову к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — написали в telegram-канале прокуратуры Москвы. Там добавили, что Овсянниковой также запретили администрировать сайты четыре года.
В марте 2022 года Овсянникова вышла в прямой эфир с антироссийским плакатом. Позже ей были предъявлены обвинения в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. МВД России объявило в розыск Овсянникову в октябре. Тогда же Басманный районный суд Москвы заочно арестовал скрывшуюся от правоохранителей журналистку.
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