Модель лодки испытали во Владивостоке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Учащиеся инженерного губернаторского класса лицея №142 Челябинска создали модель лодки-робота, распознающей барьеры. Как рассказали в пресс-службе группы компаний «Конар», судно испытали во Владивостоке.

«Воспитанники лицея №142 Челябинска создали модель роботизированной лодки в рамках всероссийского конкурса. Судна участников с помощью компьютерного зрения распознают объекты, швартуются в заданной точке и выполняют другие задания. Корпус лодки помогли выполнить специалисты „Конара“. Для ребят организовали мастер-классы и консультации», — рассказали в холдинге.

По итогам конкурса участники челябинской сборной Grizlly заняли второе место в младшей возрастной группе и восьмое место в общем командном зачете. Работы на конкурсе показали команды школьников, студентов и аспирантов 14 — 29 лет из разных регионов России. Организаторами стали представители Морского госуниверситета имени Невельского.

Предварительно команды показали судьям техотчеты по своим аппаратам, затем представили разработки. Челябинские лицеисты создали глиссер — судно, которое движется за счет работы воздушного винта. В результате опыта первого выступления, заявил педагог допобразования, специалист по мобильной робототехнике Сергей Безкоровайный, ребята и тренеры остались довольны.

Челябинцы создали модель лодки по типу глиссера Фото: пресс-служба группы компаний «Конар»

Команда с разработанной моделью заняла восьмое место в общем командном первенстве Фото: пресс-служба группы компаний «Конар»