Челябинские лицеисты создали распознающую барьеры лодку-робота. Фото

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Модель лодки испытали во Владивостоке Фото:

Учащиеся инженерного губернаторского класса лицея №142 Челябинска создали модель лодки-робота, распознающей барьеры. Как рассказали в пресс-службе группы компаний «Конар», судно испытали во Владивостоке.

«Воспитанники лицея №142 Челябинска создали модель роботизированной лодки в рамках всероссийского конкурса. Судна участников с помощью компьютерного зрения распознают объекты, швартуются в заданной точке и выполняют другие задания. Корпус лодки помогли выполнить специалисты „Конара“. Для ребят организовали мастер-классы и консультации», — рассказали в холдинге.

По итогам конкурса участники челябинской сборной Grizlly заняли второе место в младшей возрастной группе и восьмое место в общем командном зачете. Работы на конкурсе показали команды школьников, студентов и аспирантов 14 — 29 лет из разных регионов России. Организаторами стали представители Морского госуниверситета имени Невельского.

Предварительно команды показали судьям техотчеты по своим аппаратам, затем представили разработки. Челябинские лицеисты создали глиссер — судно, которое движется за счет работы воздушного винта. В результате опыта первого выступления, заявил педагог допобразования, специалист по мобильной робототехнике Сергей Безкоровайный, ребята и тренеры остались довольны.

Челябинцы создали модель лодки по типу глиссера
Челябинцы создали модель лодки по типу глиссера
Фото:
Команда с разработанной моделью заняла восьмое место в общем командном первенстве
Команда с разработанной моделью заняла восьмое место в общем командном первенстве
Фото:
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Учащиеся инженерного губернаторского класса лицея №142 Челябинска создали модель лодки-робота, распознающей барьеры. Как рассказали в пресс-службе группы компаний «Конар», судно испытали во Владивостоке. «Воспитанники лицея №142 Челябинска создали модель роботизированной лодки в рамках всероссийского конкурса. Судна участников с помощью компьютерного зрения распознают объекты, швартуются в заданной точке и выполняют другие задания. Корпус лодки помогли выполнить специалисты „Конара“. Для ребят организовали мастер-классы и консультации», — рассказали в холдинге. По итогам конкурса участники челябинской сборной Grizlly заняли второе место в младшей возрастной группе и восьмое место в общем командном зачете. Работы на конкурсе показали команды школьников, студентов и аспирантов 14 — 29 лет из разных регионов России. Организаторами стали представители Морского госуниверситета имени Невельского. Предварительно команды показали судьям техотчеты по своим аппаратам, затем представили разработки. Челябинские лицеисты создали глиссер — судно, которое движется за счет работы воздушного винта. В результате опыта первого выступления, заявил педагог допобразования, специалист по мобильной робототехнике Сергей Безкоровайный, ребята и тренеры остались довольны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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