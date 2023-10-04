В Перми отремонтируют особняк Рязанцева

На ремонт особняка Рязанцева в Перми направлено 6,7 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми ищут подрядчика, который займется ремонтом особняка Рязанцева, являющегося объектом культурного наследия. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Ремонт покрытия кровли и замена чердачного утеплителя на объекте культурного наследия регионального значения „Особняк А.П. Рязанцева“, расположенного в Перми на улице Пермская, д. 41. Начальная (максимальная) цена контракта 6 миллионов 700 тысяч рублей», — указано в документации тендера.

Подрядная организация должна будет завершить реставрацию особняка до 14 декабря. В документации госзакупки отмечено, что ремонт финансируется из бюджета Пермского края. Здание на улице Пермской, 41 было построено в начале XX века представителями богатых купцов Рязанцевых. До революции в особняке располагалась библиотека, а в советское время военкомат, который там находится до сих пор.

Ранее в центре Перми проводился капитальный ремонт знаменитого «Доходного дома купца Камчатова». Основное четырехэтажное жилое здание «Доходного дома» было построено во второй половине ХIX века. Позже к нему добавлялись пристройки. В начале XX века в здании работали кондитерские, пивные ларьки, портновская мастерская.