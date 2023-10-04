В свердловской школе дети остались без питания

В школе №10 в Горноуральском городском округе Свердловской области учеников оставили без горячего питания. Прокуратура Пригородного района начала проверку по данному факту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Детям перестали предоставлять горячее питание на переменах с 26 сентября. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований законодательства об образовании», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдения прав несовершеннолетних на предоставление горячего питания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее URA.RU писало о том, что депутаты комитета Госдумы по просвещению обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением ввести единый стандарт на горячее питание в школах. Норма будет включать в себя базовый перечень блюд для учеников начальных классов.
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