04 октября 2023

В свердловской школе дети остались без питания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, школьная столовая, столовая
В школе №10 в Горноуральском городском округе дети остались без питания Фото:

В школе №10 в Горноуральском городском округе Свердловской области учеников оставили без горячего питания. Прокуратура Пригородного района начала проверку по данному факту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Детям перестали предоставлять горячее питание на переменах с 26 сентября. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований законодательства об образовании», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдения прав несовершеннолетних на предоставление горячего питания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU писало о том, что депутаты комитета Госдумы по просвещению обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением ввести единый стандарт на горячее питание в школах. Норма будет включать в себя базовый перечень блюд для учеников начальных классов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школе №10 в Горноуральском городском округе Свердловской области учеников оставили без горячего питания. Прокуратура Пригородного района начала проверку по данному факту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Детям перестали предоставлять горячее питание на переменах с 26 сентября. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований законодательства об образовании», — говорится в сообщении ведомства. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдения прав несовершеннолетних на предоставление горячего питания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU писало о том, что депутаты комитета Госдумы по просвещению обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением ввести единый стандарт на горячее питание в школах. Норма будет включать в себя базовый перечень блюд для учеников начальных классов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...