05 октября 2023

«Ведомости»: в России создадут 10 новых суперкомпьютеров до 2030 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Институты УРО РАН. Екатеринбург, серверная, суперкомпьютер, uran
Подобные машины обеспечивают производительность в 56—66 терафлопсов Фото:

До 2030 года в России могут создать 10 новых суперкомпьютеров. Об этом говорится в рабочем документе АНО «Цифровая экономика».

«10 новых суперкомпьютеров мощностью 10 000—15 000 GPU H100 могут появиться до конца 2030 года. В них будут использоваться чипы Nvidia последнего поколения. Каждый процессор содержит 80 млрд транзисторов», — передают «Ведомости», ссылаясь на рабочий документ АНО «Цифровая экономика», составленном по итогам конференции «Э+Данные».

Эксперты издания считают, что создание машин таких мощностей позволит попасть России в мировой суперкомпьютерный рейтинг. Суперкомпьютер может быть использован в самых передовых технологиях: в медицине, прогнозирование погодно-климатических условий, моделирование ядерных взрывов и других сферах.

Сбербанк ранее разработал суперкомпьютер «Кристофари», не имеющий аналогов в стране. По данным банка, компьютер смогут использовать организации, работающие в нефтегазовой, банковской и телекоммуникационной индустрии, ретейле, химии, медицине и других сферах.

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До 2030 года в России могут создать 10 новых суперкомпьютеров. Об этом говорится в рабочем документе АНО «Цифровая экономика». «10 новых суперкомпьютеров мощностью 10 000—15 000 GPU H100 могут появиться до конца 2030 года. В них будут использоваться чипы Nvidia последнего поколения. Каждый процессор содержит 80 млрд транзисторов», — передают «Ведомости», ссылаясь на рабочий документ АНО «Цифровая экономика», составленном по итогам конференции «Э+Данные». Эксперты издания считают, что создание машин таких мощностей позволит попасть России в мировой суперкомпьютерный рейтинг. Суперкомпьютер может быть использован в самых передовых технологиях: в медицине, прогнозирование погодно-климатических условий, моделирование ядерных взрывов и других сферах. Сбербанк ранее разработал суперкомпьютер «Кристофари», не имеющий аналогов в стране. По данным банка, компьютер смогут использовать организации, работающие в нефтегазовой, банковской и телекоммуникационной индустрии, ретейле, химии, медицине и других сферах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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