«Ведомости»: в России создадут 10 новых суперкомпьютеров до 2030 года 06 октября 2023 в 04:30 Размер текста - 17 + Подобные машины обеспечивают производительность в 56—66 терафлопсов Фото: Анна Майорова © URA.RU До 2030 года в России могут создать 10 новых суперкомпьютеров. Об этом говорится в рабочем документе АНО «Цифровая экономика». «10 новых суперкомпьютеров мощностью 10 000—15 000 GPU H100 могут появиться до конца 2030 года. В них будут использоваться чипы Nvidia последнего поколения. Каждый процессор содержит 80 млрд транзисторов», — передают «Ведомости», ссылаясь на рабочий документ АНО «Цифровая экономика», составленном по итогам конференции «Э+Данные». Эксперты издания считают, что создание машин таких мощностей позволит попасть России в мировой суперкомпьютерный рейтинг. Суперкомпьютер может быть использован в самых передовых технологиях: в медицине, прогнозирование погодно-климатических условий, моделирование ядерных взрывов и других сферах. Сбербанк ранее разработал суперкомпьютер «Кристофари», не имеющий аналогов в стране. По данным банка, компьютер смогут использовать организации, работающие в нефтегазовой, банковской и телекоммуникационной индустрии, ретейле, химии, медицине и других сферах. До 2030 года в России могут создать 10 новых суперкомпьютеров. Об этом говорится в рабочем документе АНО «Цифровая экономика». «10 новых суперкомпьютеров мощностью 10 000—15 000 GPU H100 могут появиться до конца 2030 года. В них будут использоваться чипы Nvidia последнего поколения. Каждый процессор содержит 80 млрд транзисторов», — передают «Ведомости», ссылаясь на рабочий документ АНО «Цифровая экономика», составленном по итогам конференции «Э+Данные». Эксперты издания считают, что создание машин таких мощностей позволит попасть России в мировой суперкомпьютерный рейтинг. Суперкомпьютер может быть использован в самых передовых технологиях: в медицине, прогнозирование погодно-климатических условий, моделирование ядерных взрывов и других сферах. Сбербанк ранее разработал суперкомпьютер «Кристофари», не имеющий аналогов в стране. По данным банка, компьютер смогут использовать организации, работающие в нефтегазовой, банковской и телекоммуникационной индустрии, ретейле, химии, медицине и других сферах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям