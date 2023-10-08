08 октября 2023

Свердловчан призвали срочно покинуть Израиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
С 7 октября Израиль находится в состоянии войны Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Уральская ассоциация туризма обратилась к путешественникам из Свердловской области, которые сейчас находятся в Израиле. Пока работают аэропорты, туристам следует покинуть страну, которая сейчас находится в состоянии полномасштабной войны. С таким заявлением выступил глава ассоциации Михаил Мальцев.

«Я лишь могу рекомендовать всем туристам максимально оперативно покинуть Израиль. У нас нет оснований полагать, что ситуация там изменится в лучшую сторону. Пока еще работают главные аэропорты страны, нужно воспользоваться возможностью и улететь […] Есть основания считать, что даже сам полет в аэропорт Тель-Авива не безопасен из-за возможных ракетных атак», — отметил Мальцев в беседе с URA.RU.

Ранее россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до тех пор, пока обстановка в стране не нормализуется. По информации из дипломатических источников, эвакуация российских граждан пока не планируется. 7 октября правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило войну Израилю. До этого боевики ХАМАС провели массированный обстрел. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что это не начало спецоперации. По его словам, Израиль находится в состоянии полномасштабной войны.

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Уральская ассоциация туризма обратилась к путешественникам из Свердловской области, которые сейчас находятся в Израиле. Пока работают аэропорты, туристам следует покинуть страну, которая сейчас находится в состоянии полномасштабной войны. С таким заявлением выступил глава ассоциации Михаил Мальцев. «Я лишь могу рекомендовать всем туристам максимально оперативно покинуть Израиль. У нас нет оснований полагать, что ситуация там изменится в лучшую сторону. Пока еще работают главные аэропорты страны, нужно воспользоваться возможностью и улететь […] Есть основания считать, что даже сам полет в аэропорт Тель-Авива не безопасен из-за возможных ракетных атак», — отметил Мальцев в беседе с URA.RU. Ранее россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до тех пор, пока обстановка в стране не нормализуется. По информации из дипломатических источников, эвакуация российских граждан пока не планируется. 7 октября правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило войну Израилю. До этого боевики ХАМАС провели массированный обстрел. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что это не начало спецоперации. По его словам, Израиль находится в состоянии полномасштабной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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