Свердловчан призвали срочно покинуть Израиль

09 октября 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

С 7 октября Израиль находится в состоянии войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Уральская ассоциация туризма обратилась к путешественникам из Свердловской области, которые сейчас находятся в Израиле. Пока работают аэропорты, туристам следует покинуть страну, которая сейчас находится в состоянии полномасштабной войны. С таким заявлением выступил глава ассоциации Михаил Мальцев. «Я лишь могу рекомендовать всем туристам максимально оперативно покинуть Израиль. У нас нет оснований полагать, что ситуация там изменится в лучшую сторону. Пока еще работают главные аэропорты страны, нужно воспользоваться возможностью и улететь […] Есть основания считать, что даже сам полет в аэропорт Тель-Авива не безопасен из-за возможных ракетных атак», — отметил Мальцев в беседе с URA.RU. Ранее россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до тех пор, пока обстановка в стране не нормализуется. По информации из дипломатических источников, эвакуация российских граждан пока не планируется. 7 октября правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило войну Израилю. До этого боевики ХАМАС провели массированный обстрел. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что это не начало спецоперации. По его словам, Израиль находится в состоянии полномасштабной войны.

Уральская ассоциация туризма обратилась к путешественникам из Свердловской области, которые сейчас находятся в Израиле. Пока работают аэропорты, туристам следует покинуть страну, которая сейчас находится в состоянии полномасштабной войны. С таким заявлением выступил глава ассоциации Михаил Мальцев. «Я лишь могу рекомендовать всем туристам максимально оперативно покинуть Израиль. У нас нет оснований полагать, что ситуация там изменится в лучшую сторону. Пока еще работают главные аэропорты страны, нужно воспользоваться возможностью и улететь […] Есть основания считать, что даже сам полет в аэропорт Тель-Авива не безопасен из-за возможных ракетных атак», — отметил Мальцев в беседе с URA.RU. Ранее россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до тех пор, пока обстановка в стране не нормализуется. По информации из дипломатических источников, эвакуация российских граждан пока не планируется. 7 октября правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило войну Израилю. До этого боевики ХАМАС провели массированный обстрел. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что это не начало спецоперации. По его словам, Израиль находится в состоянии полномасштабной войны.