В Пермском крае возникли проблемы с отоплением после запуска новой котельной

Замерзающие жители Северного Коспаша вынуждены пользоваться электрообогревателями Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В поселке Северный Коспаш Пермского края возникли проблемы с подачей тепла в жилые дома после ввода в эксплуатацию новой котельной. В telegram-канале «Слуховой анализатор», говорится, что низкий температурный режим наблюдается в коттеджах.

«В поселке Северный Коспаш так и нет нормального отопления! В коттеджах люди замерзают. Кто-то печи топит, кто — то обогреватель включает. Местные жители винят в этом новую модульную котельную», — сказано в мессенджере. Глава Кизеловского городского округа Андрей Родыгин в беседе с URA.RU заявил, что власти в курсе ситуации и уже разбираются в случившемся.

Низкая температура, по словам чиновника, отмечается в 12 квартирах шести двухквартирных коттеджей. «Мы на связи с жильцами. МУП „ГТС“ занимается этой ситуацией. Дело в том, что отопительный сезон в округе начался 15 сентября. Требуется примерно месяц, чтобы настроить систему теплоснабжения. Кроме того, температура воздуха на улице еще недавно была выше климатической нормы, поэтому котельная работала на минимальных режимах», — отметил Родыгин, добавив, что «в школе и детском саду тепло есть».

Также глава Кизеловского округа пояснил, что коммунальщикам удается попасть не во все жилые дома, чтобы точно определить причину низкой температуры в квартирах. «Давление в системе нормальное. Скорее всего, необходимо просто перезапустить систему, донастроить ее, и температурный режим придет в норму», — заключил Родыгин.

Строительство новой модульной газовой котельной в Северном Коспашском завершилось в марте этого года. сообщается на сайте администрации губернатора пермского края. Власти отмечают, что запуск котельной «позволит обеспечивать качественной коммунальной услугой 23 многоквартирных дома, где проживает более одной тысячи человек, а также социально значимые объекты».