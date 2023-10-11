В Петербурге покончил с собой художник Виктор Фесенко

11 октября 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Тело Виктора Фесенко было найдено в квартире в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Санкт-Петербурге покончил с собой известный российский художник Виктор Фесенко. На момент смерти ему был 81 год, передает telegram-канал Shot. «Накануне тело 81-летнего живописца в квартире на Рыбацком проезде нашла его дочь», — написали в telegram-канале. Он также оставил предсмертную записку, в которой говорилось о его медицинских анализах. Фесенко родился в 1942 году во Владивостоке. Он создавал декорации для театров, а также участвовал в различных выставках в Москве, Архангельске и Сыктывкаре.

В Санкт-Петербурге покончил с собой известный российский художник Виктор Фесенко. На момент смерти ему был 81 год, передает telegram-канал Shot. «Накануне тело 81-летнего живописца в квартире на Рыбацком проезде нашла его дочь», — написали в telegram-канале. Он также оставил предсмертную записку, в которой говорилось о его медицинских анализах. Фесенко родился в 1942 году во Владивостоке. Он создавал декорации для театров, а также участвовал в различных выставках в Москве, Архангельске и Сыктывкаре.