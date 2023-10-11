В Петербурге покончил с собой художник Виктор Фесенко

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Тело Виктора Фесенко было найдено в квартире в Санкт-Петербурге Фото:

В Санкт-Петербурге покончил с собой известный российский художник Виктор Фесенко. На момент смерти ему был 81 год, передает telegram-канал Shot.

«Накануне тело 81-летнего живописца в квартире на Рыбацком проезде нашла его дочь», — написали в telegram-канале. Он также оставил предсмертную записку, в которой говорилось о его медицинских анализах.

Фесенко родился в 1942 году во Владивостоке. Он создавал декорации для театров, а также участвовал в различных выставках в Москве, Архангельске и Сыктывкаре.

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В Санкт-Петербурге покончил с собой известный российский художник Виктор Фесенко. На момент смерти ему был 81 год, передает telegram-канал Shot. «Накануне тело 81-летнего живописца в квартире на Рыбацком проезде нашла его дочь», — написали в telegram-канале. Он также оставил предсмертную записку, в которой говорилось о его медицинских анализах. Фесенко родился в 1942 году во Владивостоке. Он создавал декорации для театров, а также участвовал в различных выставках в Москве, Архангельске и Сыктывкаре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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