STENOGRAFFIA запустила чешский трамвай с рисунком майонеза ЕЖК и «Индустриального младенца»

В Екатеринбурге команда STENOGRAFFIA создала арт-трамвай

12 октября 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Обновленный трамвай будет ходить три месяца Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA Фестиваль уличного искусства решил разрисовать один из главным транспортных символов Екатеринбург — чешский трамвай Tatra. На вагоне появились рисунки Шигирского идола, Коляды-театра, Уральского завода тяжелого машиностроения (УЗТМ), майонеза ЕЖК и «Индустриального младенца». Об этом URA.RU рассказала команда фестиваля. «Концепцию дизайна для проекта делали вместе с Лерой Солодовниковой, иллюстратором из Екатеринбурга, в прошлом году дебютировавшим на STENOGRAFFIA. Среди анималистических узоров на фасаде спрятали более 27 отсылок к культуре города. На арт-трамвае можно найти локальные достопримечательности и образы», — рассказали представители фестиваля. Например, здесь нарисован Шигирский идол, Коляда-театр, УЗТМ, майонез ЕЖК, Белая башня, работы STENOGRAFFIA и паблик-арт-программы «ЧО». Разрисованный трамвай будет ходить по самому длинному маршруту города — по 15-му. Его можно будет заметить на улицах города в ближайшие три месяца. «Мы сделали передвижной арт-объект, который будет курсировать по разным районам. Этот вагон заряжен любовью к Екатеринбургу, я надеюсь, что он поднимет настроение пассажирам в их ежедневной рутине», — сообщила руководитель фестиваля Анна Клец. STENOGRAFFIA стартовала в Екатеринбурге в 14-й раз в середине июля. В рамках фестиваля свои работы представляют художники из российских городов — Махачкалы, Челябинска, Омска, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Москвы, а также гости из Испании, Казахстана, Германии и Турции. Все обещали создать около 50 работ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фестиваль уличного искусства решил разрисовать один из главным транспортных символов Екатеринбург — чешский трамвай Tatra. На вагоне появились рисунки Шигирского идола, Коляды-театра, Уральского завода тяжелого машиностроения (УЗТМ), майонеза ЕЖК и «Индустриального младенца». Об этом URA.RU рассказала команда фестиваля. «Концепцию дизайна для проекта делали вместе с Лерой Солодовниковой, иллюстратором из Екатеринбурга, в прошлом году дебютировавшим на STENOGRAFFIA. Среди анималистических узоров на фасаде спрятали более 27 отсылок к культуре города. На арт-трамвае можно найти локальные достопримечательности и образы», — рассказали представители фестиваля. Например, здесь нарисован Шигирский идол, Коляда-театр, УЗТМ, майонез ЕЖК, Белая башня, работы STENOGRAFFIA и паблик-арт-программы «ЧО». Разрисованный трамвай будет ходить по самому длинному маршруту города — по 15-му. Его можно будет заметить на улицах города в ближайшие три месяца. «Мы сделали передвижной арт-объект, который будет курсировать по разным районам. Этот вагон заряжен любовью к Екатеринбургу, я надеюсь, что он поднимет настроение пассажирам в их ежедневной рутине», — сообщила руководитель фестиваля Анна Клец. STENOGRAFFIA стартовала в Екатеринбурге в 14-й раз в середине июля. В рамках фестиваля свои работы представляют художники из российских городов — Махачкалы, Челябинска, Омска, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Москвы, а также гости из Испании, Казахстана, Германии и Турции. Все обещали создать около 50 работ.