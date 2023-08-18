В России подорожают алкогольные напитки

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День рождения ESTORY в Гринвиче. Екатеринбург, бокал, дегустация, вино, белое
В России подорожают вино и коньяк, пишет Baza Фото:

В скором времени в России ожидается повышение цен на вино и коньяк. К концу сентября цены на эти алкогольные напитки увеличатся на 4-5%.

«В России в ближайшее время вырастут цены на вино и коньяк», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что подъем цен на эти алкогольные напитки ожидается к концу сентября на 4-5%. Причина подорожания не связана с западными санкциями или другими геополитическими факторами.

Винно-коньячные заводы сталкиваются с увеличением сроков доставки комплектующих и цен на оборудование, но это не препятствует им в производстве. Повышение цен на бумагу, пленку, бутылки и другие материалы, используемые в процессе производства, приводит к росту стоимости алкогольных напитков, передали в telegram-канале.

Ранее стало известно, что алкогольные импортеры обратились в правительство России из-за возможного повышения ввозных пошлин на вино. Повышение пошлин приведет к поднятию цен виноделами и может привести к снижению качества местных вин из-за отсутствия конкуренции. В июле российские магазины уже увеличили цены на импортный алкоголь, передает телеканал 360.

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В скором времени в России ожидается повышение цен на вино и коньяк. К концу сентября цены на эти алкогольные напитки увеличатся на 4-5%. «В России в ближайшее время вырастут цены на вино и коньяк», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что подъем цен на эти алкогольные напитки ожидается к концу сентября на 4-5%. Причина подорожания не связана с западными санкциями или другими геополитическими факторами. Винно-коньячные заводы сталкиваются с увеличением сроков доставки комплектующих и цен на оборудование, но это не препятствует им в производстве. Повышение цен на бумагу, пленку, бутылки и другие материалы, используемые в процессе производства, приводит к росту стоимости алкогольных напитков, передали в telegram-канале. Ранее стало известно, что алкогольные импортеры обратились в правительство России из-за возможного повышения ввозных пошлин на вино. Повышение пошлин приведет к поднятию цен виноделами и может привести к снижению качества местных вин из-за отсутствия конкуренции. В июле российские магазины уже увеличили цены на импортный алкоголь, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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