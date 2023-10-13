Власти ХМАО утвердили выделение средств на расселение участников СВО из авариек

14 октября 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

Переселять из аварийного жилья в первую очередь будут участников СВО и их семьи Фото: Николай Бастриков © URA.RU Правительство ХМАО на очередном заседании 13 октября утвердило выделение дополнительных средств на расселение жителей из аварийных домов в размере 7,9 миллиарда рублей. На сайте окружных властей указано, что в первую очередь жилплощадь будет предоставляться участникам СВО и их семьям. «Дополнительно на финансирование мероприятий государственной программы „Развитие жилищной сферы“ направлено 8,9 млрд рублей, из них 7,9 млрд — на расселение аварийного жилищного фонда, в том числе для первоочередного расселения участников специальной военной операции и их семей», — сообщается в документе на сайте правительства Югры. В регионе с 2019 года по 9 октября 2023 года расселены 679,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Ранее сообщалось, что после уточнения доходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа увеличились в 2023 году на 62,5 миллиарда рублей. Это произошло в основном за счет налога на прибыль. Власти Югры направят дополнительные средства на строительство второго моста через Обь, мегапроект по созданию особой экономической зоны в Нягани, расселение фенольных домов, детские пособия и поддержку участников СВО.

Правительство ХМАО на очередном заседании 13 октября утвердило выделение дополнительных средств на расселение жителей из аварийных домов в размере 7,9 миллиарда рублей. На сайте окружных властей указано, что в первую очередь жилплощадь будет предоставляться участникам СВО и их семьям. «Дополнительно на финансирование мероприятий государственной программы „Развитие жилищной сферы“ направлено 8,9 млрд рублей, из них 7,9 млрд — на расселение аварийного жилищного фонда, в том числе для первоочередного расселения участников специальной военной операции и их семей», — сообщается в документе на сайте правительства Югры. В регионе с 2019 года по 9 октября 2023 года расселены 679,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Ранее сообщалось, что после уточнения доходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа увеличились в 2023 году на 62,5 миллиарда рублей. Это произошло в основном за счет налога на прибыль. Власти Югры направят дополнительные средства на строительство второго моста через Обь, мегапроект по созданию особой экономической зоны в Нягани, расселение фенольных домов, детские пособия и поддержку участников СВО.