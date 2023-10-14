Энергетики оставят район Екатеринбурга без света

Екатеринбургский район Вторчермет останется без электричества в связи с реконструкцией улиц и строительством трамвайной ветки. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Россети Урал».
«В связи с реконструкцией улиц 2-я Новосибирская, Лучистая и строительством трамвайной ветки в микрорайон Солнечный, энергетики компании „Россети Урал“ будут выполнять работы по переустройству кабельно-воздушных линий электропередачи. В зону временного ограничения электроснабжения попадут дома, расположенные на улицах Умельцев, Окраинная, Дорожная, Палисадная, Патриса Лумумбы, Селькоровская, Окружная-2-я и Новосибирская», — рассказали на официальной странице компании.
Отключение запланировано 15 октября с 08:00 до 21:00. Все работы «Россетей Урал» согласованы с администрацией Екатеринбурга.
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