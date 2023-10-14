14 октября 2023
13 октября 2023

Энергетики оставят район Екатеринбурга без света

Вторчермет останется без света из-за строительства трамвайной ветки
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск, провода, россети, напряжение, электросети, подстанция, энергетика, изоляторы, челябэнерго, электричество, энергоснабжение, энергосети
Отключение будет длиться с 8:00 до 21:00 Фото:

Екатеринбургский район Вторчермет останется без электричества в связи с реконструкцией улиц и строительством трамвайной ветки. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Россети Урал».

«В связи с реконструкцией улиц 2-я Новосибирская, Лучистая и строительством трамвайной ветки в микрорайон Солнечный, энергетики компании „Россети Урал“ будут выполнять работы по переустройству кабельно-воздушных линий электропередачи. В зону временного ограничения электроснабжения попадут дома, расположенные на улицах Умельцев, Окраинная, Дорожная, Палисадная, Патриса Лумумбы, Селькоровская, Окружная-2-я и Новосибирская», — рассказали на официальной странице компании.

Отключение запланировано 15 октября с 08:00 до 21:00. Все работы «Россетей Урал» согласованы с администрацией Екатеринбурга.

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Екатеринбургский район Вторчермет останется без электричества в связи с реконструкцией улиц и строительством трамвайной ветки. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Россети Урал». «В связи с реконструкцией улиц 2-я Новосибирская, Лучистая и строительством трамвайной ветки в микрорайон Солнечный, энергетики компании „Россети Урал“ будут выполнять работы по переустройству кабельно-воздушных линий электропередачи. В зону временного ограничения электроснабжения попадут дома, расположенные на улицах Умельцев, Окраинная, Дорожная, Палисадная, Патриса Лумумбы, Селькоровская, Окружная-2-я и Новосибирская», — рассказали на официальной странице компании. Отключение запланировано 15 октября с 08:00 до 21:00. Все работы «Россетей Урал» согласованы с администрацией Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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