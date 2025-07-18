В Екатеринбурге показали фильм о военкоре Журавлеве

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Ростислав Журавлев похоронен на Широкореченском кладбище
Ростислав Журавлев похоронен на Широкореченском кладбище Фото:

В Екатеринбурге состоялась премьера фильма о погибшем в зоне СВО военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который также работал в URA.RU. Показ организовали в день рождения журналиста — 18 июля.

Сегодня Журавлеву могло бы исполниться 36 лет. В эту памятную дату автор — продюсер РИА Новости — Инна Танашева показала премьеру фильма о нем, в котором показывается профессиональная работа журналиста на передовой. В картине он общается с местными жителями обстрелянных городов и поселков. Также в фильме есть фрагменты, где Ростислав спасает животных.

Перед премьерой родственники, друзья и коллеги военкора посетили его могилу на Широкореченском кладбище. Близкие возложили цветы к монументу с фотографией Журавлева.

На данный момент фильм не доступен к просмотру. Его опубликуют на ресурсах РИА Новости 22 июля — в годовщину гибели журналиста.

Журавлев погиб в зоне спецоперации на Украине в Запорожской области. Военкор попал под обстрел ВСУ. Похоронили его 28 июля 2023 года. От имени президента России Владимира Путина Журавлеву посмертно был вручен орден Мужества и медаль «Доблесть и отвага» — от лица председателя СКР Александра Бастрыкина.

В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU. В том числе в горячих точках.

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В Екатеринбурге состоялась премьера фильма о погибшем в зоне СВО военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который также работал в URA.RU. Показ организовали в день рождения журналиста — 18 июля. Сегодня Журавлеву могло бы исполниться 36 лет. В эту памятную дату автор — продюсер РИА Новости — Инна Танашева показала премьеру фильма о нем, в котором показывается профессиональная работа журналиста на передовой. В картине он общается с местными жителями обстрелянных городов и поселков. Также в фильме есть фрагменты, где Ростислав спасает животных. Перед премьерой родственники, друзья и коллеги военкора посетили его могилу на Широкореченском кладбище. Близкие возложили цветы к монументу с фотографией Журавлева. На данный момент фильм не доступен к просмотру. Его опубликуют на ресурсах РИА Новости 22 июля — в годовщину гибели журналиста. Журавлев погиб в зоне спецоперации на Украине в Запорожской области. Военкор попал под обстрел ВСУ. Похоронили его 28 июля 2023 года. От имени президента России Владимира Путина Журавлеву посмертно был вручен орден Мужества и медаль «Доблесть и отвага» — от лица председателя СКР Александра Бастрыкина. В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU. В том числе в горячих точках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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