Свердловских пенсионеров поучили игре в гольф. Мастер-класс прошел в рамках программы «Энергия возраста». Инициатором мероприятия выступил депутат заксо, кандидат в губернаторы Свердловской области от партии «Новые люди» Рант Краев.
Мастер-класс стал первым событием программы «Энергия возраста». Пенсионеров познакомили с основами гольфа, рассказали правила игры, показали базовые удары.
«Программа „Энергия возраста“? — комплексный механизм, объединяющий обучение, оздоровление и социальную активность. В ее рамках Университет активного долголетия создает пространство для обмена знаниями и опытом между поколениями, направленное на совместное развитие и поддержку. Такой подход создает условия для постоянного поддержания активности, укрепления здоровья и развития устойчивых социальных связей, обеспечивая высокое качество жизни вне зависимости от возраста», — цитирует Краева пресс-служба.
Депутат планирует создать в области условия для долголетия, а также связать разные поколения свердловчан. «Энергия возраста» станет частью этого проекта.
Как ранее сообщало URA.RU, всего заявки на участие в выборах, которые пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года, подали шесть кандидатов. Однако Станислав Наумов 8 июля заявил о снятии себя с выборов. 10 июля избирком области официально исключил его из списков.
От «Единой России» — врио губернатора Денис Паслер. Свою программу он пока не презентовал. По данным агентства, ее он покажет на третьем партийном съезде в августе. Но среди задач, которые Паслер обозначал ранее, поддержка детей во всех направлениях, развитие общественного транспорта, медицины, создание новых рабочих мест во всех сферах, сохранение и привлечение новых кадров.
Еще один кандидат — депутат свердловского заксо Рант Краев, представитель «Новых людей». Свою предвыборную программу он презентовал самый первый в конце июня. Краев намерен, в частности, развивать инфраструктуру для электромобилей, внедрить после СВО дроны в повседневную жизнь, например, чтобы лекарства оперативно попадали в самые отдаленные территории, улучшить состояние окружающей среды, показатели здоровья свердловчан.
Третий в списке кандидатов в губернаторы глава свердловского отделения «Справедливой России», замруководителя партии в Госдуме Андрей Кузнецов. Фракцию он называет «социальным спецназом» президента РФ, ставя в задачи защиту прав граждан, борьбу с коррупцией, халатностью и предательством.
Еще одним кандидатом в губернаторы является вице-спикер свердловского заксо, член президиума ЦК КПРФ Александр Ивачев. Свою программу он также представил в конце июня. Среди основных задач отмена планов по закрытию больниц и передаче скорой помощи на аутсорсинг, восстановление медицинских кадров, увеличение инвестиций на строительство школ, детских садов, контроль тарифов ЖКХ. А также прекращение приватизации стратегических предприятий и национализации неиспользуемых сельхоз земель и возврат прямых выборов глав муниципалитетов.
Шестым кандидатом в губернаторы от партии «Гражданская инициатива» стал редактор информагентства «Контроль» Динамудин Садихов. Ранее в политической повестке он никак не проявлялся. Свою предвыборную программу он представил 8 июля в виде видеоролика, опубликованного в его telegram-канале. Картошка, морковь, капуста и лук будут, по заявлениям Садихова, стоить 20 рублей, а ипотека для свердловчан не превысит 1%. Чиновников кандидат намерен пересадить на российский автопром, а Дом Севастьянова на улице Горького отдать под музей, детский сад и школу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!