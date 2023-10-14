14 октября 2023

В Екатеринбурге курьер доставки по запаху помог силовикам найти наркотики

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, девушка, доставка, остановка, курьер, еда, доставщик
Благодаря обонянию курьер помог силовикам найти более 3 килограмм наркотиков Фото:

В Екатеринбурге водитель-курьер, получив заказ, догадался по запаху, что внутри находится наркотик и сдал вещество в полицию. После чего силовикам удалось выйти на отправителя и обнаружить 3 килограмма вещества. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Ранее судимый за наркотики курьер получил заказ утром 13 октября. В самой доставке не было ничего не обычного, но в пути курьер почувствовал знакомый химический запах. Водитель догадался, что в посылке находятся наркотики и сразу отвез их в полицию. Там нашли 0,7 грамма вещества», — пишет telegram-канал Baza. Позже силовикам удалось найти отправителя еще с 12 граммами вещества и ориентировками на закладки, общая масса которых составила 3 килограмма.

В конце концов отправитель и получатель доставки были задержаны. Сотрудники полиции поблагодарили курьера.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге водитель-курьер, получив заказ, догадался по запаху, что внутри находится наркотик и сдал вещество в полицию. После чего силовикам удалось выйти на отправителя и обнаружить 3 килограмма вещества. Информация об этом появилась в соцсетях. «Ранее судимый за наркотики курьер получил заказ утром 13 октября. В самой доставке не было ничего не обычного, но в пути курьер почувствовал знакомый химический запах. Водитель догадался, что в посылке находятся наркотики и сразу отвез их в полицию. Там нашли 0,7 грамма вещества», — пишет telegram-канал Baza. Позже силовикам удалось найти отправителя еще с 12 граммами вещества и ориентировками на закладки, общая масса которых составила 3 килограмма. В конце концов отправитель и получатель доставки были задержаны. Сотрудники полиции поблагодарили курьера. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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