В Екатеринбурге курьер доставки по запаху помог силовикам найти наркотики

15 октября 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Благодаря обонянию курьер помог силовикам найти более 3 килограмм наркотиков Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Екатеринбурге водитель-курьер, получив заказ, догадался по запаху, что внутри находится наркотик и сдал вещество в полицию. После чего силовикам удалось выйти на отправителя и обнаружить 3 килограмма вещества. Информация об этом появилась в соцсетях. «Ранее судимый за наркотики курьер получил заказ утром 13 октября. В самой доставке не было ничего не обычного, но в пути курьер почувствовал знакомый химический запах. Водитель догадался, что в посылке находятся наркотики и сразу отвез их в полицию. Там нашли 0,7 грамма вещества», — пишет telegram-канал Baza. Позже силовикам удалось найти отправителя еще с 12 граммами вещества и ориентировками на закладки, общая масса которых составила 3 килограмма. В конце концов отправитель и получатель доставки были задержаны. Сотрудники полиции поблагодарили курьера. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

В Екатеринбурге водитель-курьер, получив заказ, догадался по запаху, что внутри находится наркотик и сдал вещество в полицию. После чего силовикам удалось выйти на отправителя и обнаружить 3 килограмма вещества. Информация об этом появилась в соцсетях. «Ранее судимый за наркотики курьер получил заказ утром 13 октября. В самой доставке не было ничего не обычного, но в пути курьер почувствовал знакомый химический запах. Водитель догадался, что в посылке находятся наркотики и сразу отвез их в полицию. Там нашли 0,7 грамма вещества», — пишет telegram-канал Baza. Позже силовикам удалось найти отправителя еще с 12 граммами вещества и ориентировками на закладки, общая масса которых составила 3 килограмма. В конце концов отправитель и получатель доставки были задержаны. Сотрудники полиции поблагодарили курьера. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.