На ликвидацию гигантской свалки в Краснокамске требуется 700 млн рублей

Короотвал, расположенный в черте города, периодически начинает гореть (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ликвидация гигантского короотвала, который расположен в городе Краснокамск Пермского края, потребуется не менее 700 млн рублей. Такие цифры приведены в муниципальной программе, касающейся охраны окружающей среды. Она была представлена депутатам гордумы Краснокамского округа на депутатской комиссии по городскому хозяйству. Об этом сообщает издания «Вечерний Краснокамск» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На депутатской комиссии по городскому хозяйству была представлена муниципальная программа „Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства в Краснокамском городском округе“ на 2024 год. Докладчик Ирина Кочурова, инженер по охране окружающей среды отдела экологии и природопользования МКУ „Управление гражданской защиты, экологии и природопользования“ сильно удивила народных избранников отдельными цифрами. По ее словам, ликвидация короотвала Камского ЦБК оценивается учеными-экологами в 700 миллионов рублей», — приводит цифры издание.

Площадь короотвала в Краснокамске, по некоторым оценкам, может достигать 20 гектаров, на ней размещено порядка четырех тонн отходов целлюлозно-бумажного производства. В марте 2011 года гигантская свалка загорелась, на ее тушение ушло два месяца. В 2021 году власти Краснокамского округа заявили о том, что короотвал планируется включить в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде, а затем — ликвидировать. Также чиновники уверяли, что короотвал «находится в стабильном состоянии и не представляет пожарную опасность». Однако в конце декабря 2022 года свалка вновь начала гореть. Тогда площадь пожара составила несколько сотен квадратных метров.