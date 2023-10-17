Звезда «Реальных пацанов» разочаровался в кинофраншизе «Елки»

Пермский режиссер Антон Богданов не намерен возвращаться в кинопроект «Елки»

17 октября 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

По мнению Антона Богданова, «Елки-10» должны стать последними в истории с кинофраншизой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский режиссер и актер сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов завил, что отказался от съемок в юбилейной версии фильма «Елки» из-за того, что предыдущая часть кинопроекта разочаровала его. Богданов снимал «Елки-8», но на выходе фильм получился не такой, как задумывал пермяк. «Так как фильм монтировал не я, очень сильно расстроился и разочаровался, когда вышли „Елки-8“. Я увидел абсолютно не то кино, которое снимал. Они вырезали много ключевого, трогательного, волшебного и новогоднего. Поэтому, когда меня позвали в „Елки-9“, я сказал: „Не, ребят. Либо я снимаю и сам монтирую, либо без меня“», — рассказал изданию «КП-Екатеринбург» Богданов. Фильм «Елки-10» выйдет в прокат этой зимой. По мнению Богданова, юбилейная часть должна стать завершить кинопроект. Сам актер снимался в нескольких частях кинофраншизы в период с 2013 по 2018 год.

Пермский режиссер и актер сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов завил, что отказался от съемок в юбилейной версии фильма «Елки» из-за того, что предыдущая часть кинопроекта разочаровала его. Богданов снимал «Елки-8», но на выходе фильм получился не такой, как задумывал пермяк. «Так как фильм монтировал не я, очень сильно расстроился и разочаровался, когда вышли „Елки-8“. Я увидел абсолютно не то кино, которое снимал. Они вырезали много ключевого, трогательного, волшебного и новогоднего. Поэтому, когда меня позвали в „Елки-9“, я сказал: „Не, ребят. Либо я снимаю и сам монтирую, либо без меня“», — рассказал изданию «КП-Екатеринбург» Богданов. Фильм «Елки-10» выйдет в прокат этой зимой. По мнению Богданова, юбилейная часть должна стать завершить кинопроект. Сам актер снимался в нескольких частях кинофраншизы в период с 2013 по 2018 год.