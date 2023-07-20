На Урале массово ищут актеров для съемок в фильмах

20 июля 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Большая часть съемок пройдет в августе Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге, Тюмени и Перми начали поиски актеров для съемок в полнометражных и короткометражных фильмах. О том, какие именно кандидатуры могут попасть в мир кино, сообщает Свердловская киностудия. «Екатеринбург. Для съемок в картине „Мой дикий друг“ ищут актрису, игровой возраст 25 лет», — заявляют представители киноиндустрии на официальном сайте. В заявке человек должен указать роль, свои личные данные, возраст, параметры (рост, размер одежды, размер обуви), опыт съемок и приложить две-три фотографии. Съемки картины пройдут 3 августа в Екатеринбурге. Также киностудия находится в поисках актеров, которые поучаствуют в съемках короткометражки «Элементарный русский» 14—16 августа в Тюмени. В команду требуется четыре актрисы (12—15, 15—20, 25—35 и 60 лет) и два актера (25—35 и 50—60 лет). Тем временем в Перми собирают актерский состав для фильма «Забор». Для картины требуются мужчины (60—75 лет), высокая стройная блондинка (35—38 лет) и мальчик (5—7 лет). Не так давно в Екатеринбурге завершились съемки фильма «Разъезд». В нем сыграли Татьяна Догилева («Склифософский», «Покровские ворота»), Маша Смольникова («Елки-8», «Сталинград») и Максим Стоянов («Вызов», «Нелюбовь», «Мерзлая земля»). Картина выйдет в общероссийский прокат в онлайн-кинотеатрe START в 2024 году. О том, как проходили съемки фильма — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге, Тюмени и Перми начали поиски актеров для съемок в полнометражных и короткометражных фильмах. О том, какие именно кандидатуры могут попасть в мир кино, сообщает Свердловская киностудия. «Екатеринбург. Для съемок в картине „Мой дикий друг“ ищут актрису, игровой возраст 25 лет», — заявляют представители киноиндустрии на официальном сайте. В заявке человек должен указать роль, свои личные данные, возраст, параметры (рост, размер одежды, размер обуви), опыт съемок и приложить две-три фотографии. Съемки картины пройдут 3 августа в Екатеринбурге. Также киностудия находится в поисках актеров, которые поучаствуют в съемках короткометражки «Элементарный русский» 14—16 августа в Тюмени. В команду требуется четыре актрисы (12—15, 15—20, 25—35 и 60 лет) и два актера (25—35 и 50—60 лет). Тем временем в Перми собирают актерский состав для фильма «Забор». Для картины требуются мужчины (60—75 лет), высокая стройная блондинка (35—38 лет) и мальчик (5—7 лет). Не так давно в Екатеринбурге завершились съемки фильма «Разъезд». В нем сыграли Татьяна Догилева («Склифософский», «Покровские ворота»), Маша Смольникова («Елки-8», «Сталинград») и Максим Стоянов («Вызов», «Нелюбовь», «Мерзлая земля»). Картина выйдет в общероссийский прокат в онлайн-кинотеатрe START в 2024 году. О том, как проходили съемки фильма — в материале URA.RU.