Туриста из Екатеринбурга экстренно доставили в больницу Сочи

19 октября 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Сочинские врачи спасли жизнь уральскому туристу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Городскую больницу №4 Сочи в тяжелом состоянии был госпитализирован турист из Екатеринбурга. Мужчина был парализован, у него не двигались конечности. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава краевого минздрава Евгений Филиппов. «Мужчина не мог разговаривать, у него отнялись правая рука и нога. Екатеринбуржцу провели экстренную операцию из-за тромбоза сосудов головного мозга. Врачи смогли вернуть мужчине речь и восстановили чувствительность правой стороны тела. Пациент чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметил Филиппов. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге простились с семилетней Марией Хрусталевой, которая умерла на отдыхе в Краснодарском крае. Во время купания в Черном море девочка подхватила ротавирус. У ребенка стремительно развился оттек мозга. Девочка впала в кому. Вечером 6 сентября врачи констатировали смерть. Трагическая история юной свердловчанки — в сюжете URA.RU.

В Городскую больницу №4 Сочи в тяжелом состоянии был госпитализирован турист из Екатеринбурга. Мужчина был парализован, у него не двигались конечности. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава краевого минздрава Евгений Филиппов. «Мужчина не мог разговаривать, у него отнялись правая рука и нога. Екатеринбуржцу провели экстренную операцию из-за тромбоза сосудов головного мозга. Врачи смогли вернуть мужчине речь и восстановили чувствительность правой стороны тела. Пациент чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметил Филиппов. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге простились с семилетней Марией Хрусталевой, которая умерла на отдыхе в Краснодарском крае. Во время купания в Черном море девочка подхватила ротавирус. У ребенка стремительно развился оттек мозга. Девочка впала в кому. Вечером 6 сентября врачи констатировали смерть. Трагическая история юной свердловчанки — в сюжете URA.RU.