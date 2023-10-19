Туриста из Екатеринбурга экстренно доставили в больницу Сочи

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Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, хирургия, операция, хирург, хирургическая операция, имплантация стимулятора, нейрохирургия
Сочинские врачи спасли жизнь уральскому туристу Фото:

В Городскую больницу №4 Сочи в тяжелом состоянии был госпитализирован турист из Екатеринбурга. Мужчина был парализован, у него не двигались конечности. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава краевого минздрава Евгений Филиппов.

«Мужчина не мог разговаривать, у него отнялись правая рука и нога. Екатеринбуржцу провели экстренную операцию из-за тромбоза сосудов головного мозга. Врачи смогли вернуть мужчине речь и восстановили чувствительность правой стороны тела. Пациент чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметил Филиппов.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге простились с семилетней Марией Хрусталевой, которая умерла на отдыхе в Краснодарском крае. Во время купания в Черном море девочка подхватила ротавирус. У ребенка стремительно развился оттек мозга. Девочка впала в кому. Вечером 6 сентября врачи констатировали смерть. Трагическая история юной свердловчанки — в сюжете URA.RU.

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В Городскую больницу №4 Сочи в тяжелом состоянии был госпитализирован турист из Екатеринбурга. Мужчина был парализован, у него не двигались конечности. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава краевого минздрава Евгений Филиппов. «Мужчина не мог разговаривать, у него отнялись правая рука и нога. Екатеринбуржцу провели экстренную операцию из-за тромбоза сосудов головного мозга. Врачи смогли вернуть мужчине речь и восстановили чувствительность правой стороны тела. Пациент чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметил Филиппов. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге простились с семилетней Марией Хрусталевой, которая умерла на отдыхе в Краснодарском крае. Во время купания в Черном море девочка подхватила ротавирус. У ребенка стремительно развился оттек мозга. Девочка впала в кому. Вечером 6 сентября врачи констатировали смерть. Трагическая история юной свердловчанки — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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