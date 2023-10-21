21 октября 2023
20 октября 2023

Финалист шоу «Голос» устроит звездную вечеринку в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация Event пространства в Покровском Пассаже. Екатеринбург, микрофон, караоке
Финалист шоу «Голос» Нодар Ревия даст концерт в Сургуте Фото:

Финалист музыкального шоу «Голос» Нодар Ревия, известный как автор кавер-версии на песню «Аэропорты», станет главным гостем звездной вечеринки в Сургуте. Осенью он исполнит свои хиты на двух языках. Информация об этом размещена на сайте исполнителя.

«Артист представит совсем новые песни и полюбившиеся хиты на русском и грузинском языках: „Аэропорты“, „Не говори ему“, „Churchuli“, „Набери“. Его творчество наполнено любовью к жизни, женщинам и музыке», — говорится в афише. На момент публикации новости почти все билеты на концерт оказались раскуплены.

Осенью на других концертных площадках также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, рок-концерт группы «Мельница» в Сургуте. А в Урае и Югорске состоятся выступления аккордеониста Петра Дранги.

Ранее URA.RU рассказывало, что участница шоу Бориса Краснова, который был режиссером-постановщиком звездных проектов, Марина Яковлева выступит с концертом в Сургуте. Джаз-выступление состоится осенью в одном из городских баров.

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Финалист музыкального шоу «Голос» Нодар Ревия, известный как автор кавер-версии на песню «Аэропорты», станет главным гостем звездной вечеринки в Сургуте. Осенью он исполнит свои хиты на двух языках. Информация об этом размещена на сайте исполнителя. «Артист представит совсем новые песни и полюбившиеся хиты на русском и грузинском языках: „Аэропорты“, „Не говори ему“, „Churchuli“, „Набери“. Его творчество наполнено любовью к жизни, женщинам и музыке», — говорится в афише. На момент публикации новости почти все билеты на концерт оказались раскуплены. Осенью на других концертных площадках также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, рок-концерт группы «Мельница» в Сургуте. А в Урае и Югорске состоятся выступления аккордеониста Петра Дранги. Ранее URA.RU рассказывало, что участница шоу Бориса Краснова, который был режиссером-постановщиком звездных проектов, Марина Яковлева выступит с концертом в Сургуте. Джаз-выступление состоится осенью в одном из городских баров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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