Финалист шоу «Голос» устроит звездную вечеринку в ХМАО

22 октября 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Финалист шоу «Голос» Нодар Ревия даст концерт в Сургуте Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Финалист музыкального шоу «Голос» Нодар Ревия, известный как автор кавер-версии на песню «Аэропорты», станет главным гостем звездной вечеринки в Сургуте. Осенью он исполнит свои хиты на двух языках. Информация об этом размещена на сайте исполнителя.



«Артист представит совсем новые песни и полюбившиеся хиты на русском и грузинском языках: „Аэропорты“, „Не говори ему“, „Churchuli“, „Набери“. Его творчество наполнено любовью к жизни, женщинам и музыке», — говорится в афише. На момент публикации новости почти все билеты на концерт оказались раскуплены.



Осенью на других концертных площадках также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, рок-концерт группы «Мельница» в Сургуте. А в Урае и Югорске состоятся выступления аккордеониста Петра Дранги.



Ранее URA.RU рассказывало, что участница шоу Бориса Краснова, который был режиссером-постановщиком звездных проектов, Марина Яковлева выступит с концертом в Сургуте. Джаз-выступление состоится осенью в одном из городских баров.

Финалист музыкального шоу «Голос» Нодар Ревия, известный как автор кавер-версии на песню «Аэропорты», станет главным гостем звездной вечеринки в Сургуте. Осенью он исполнит свои хиты на двух языках. Информация об этом размещена на сайте исполнителя. «Артист представит совсем новые песни и полюбившиеся хиты на русском и грузинском языках: „Аэропорты“, „Не говори ему“, „Churchuli“, „Набери“. Его творчество наполнено любовью к жизни, женщинам и музыке», — говорится в афише. На момент публикации новости почти все билеты на концерт оказались раскуплены. Осенью на других концертных площадках также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, рок-концерт группы «Мельница» в Сургуте. А в Урае и Югорске состоятся выступления аккордеониста Петра Дранги. Ранее URA.RU рассказывало, что участница шоу Бориса Краснова, который был режиссером-постановщиком звездных проектов, Марина Яковлева выступит с концертом в Сургуте. Джаз-выступление состоится осенью в одном из городских баров.