Владельцы закрытого пять лет назад ТЦ в Перми не будут перепрофилировать здание

20 октября 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

Торговый центр закрыли в 2018 году из-за многочисленных нарушений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новые собственники закрытого пять лет назад пермского ТЦ «Лайнер» заявили, что здание возобновит работу в качестве торгового центра. Об этом рассказал один из владельцев Владимир Жуков. «Мы устранили нарушения требований пожарной безопасности здания, чтобы оно снова функционировало. „Лайнер“ сохранит свое назначение, после открытия он будет работать как торговый центр», — пояснил Владимир Жуков, передает «Коммерсант-Прикамье». Основные арендаторы на первые три этажа центра уже найдены. Собственник не разглашает компании, ссылаясь на коммерческую тайну. Открытие «Лайнера» запланировано на лето 2024 года. В апреле 2018 года прокуратура в ходе проверки выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности. Деятельность ТЦ была приостановлена по решению суда. В июле текущего года надзорный орган разрешил запустить центр в работу.

Новые собственники закрытого пять лет назад пермского ТЦ «Лайнер» заявили, что здание возобновит работу в качестве торгового центра. Об этом рассказал один из владельцев Владимир Жуков. «Мы устранили нарушения требований пожарной безопасности здания, чтобы оно снова функционировало. „Лайнер“ сохранит свое назначение, после открытия он будет работать как торговый центр», — пояснил Владимир Жуков, передает «Коммерсант-Прикамье». Основные арендаторы на первые три этажа центра уже найдены. Собственник не разглашает компании, ссылаясь на коммерческую тайну. Открытие «Лайнера» запланировано на лето 2024 года. В апреле 2018 года прокуратура в ходе проверки выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности. Деятельность ТЦ была приостановлена по решению суда. В июле текущего года надзорный орган разрешил запустить центр в работу.