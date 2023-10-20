На челябинца завели уголовное дело за пять срубленных берез

21 октября 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Срубленные березы мужчина отвез домой и использовал в личных целях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В лесу около поселка Усть-Багаряк Кунашакского района Челябинской области полицейские задержали 64-летнего мужчину, который незаконно срубил пять берез. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. «На территории вблизи села Усть-Багаряк обнаружена несанкционированная вырубка деревьев. <…> Всего он [задержанный] срубил 5 деревьев», — уточнили в пресс-службе ведомства. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 64-летнего местного жителя. Мужчина срубил пять сырорастущих берез, которые отвез домой и использовал в личных целях. Причиненный ущерб Главному управлению лесами Челябинской области составил около 140 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ранее в бору в Аргаяшском районе Челябинской области нашли незаконную вырубку десятков сосен с ущербом в 1,5 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере»).

В лесу около поселка Усть-Багаряк Кунашакского района Челябинской области полицейские задержали 64-летнего мужчину, который незаконно срубил пять берез. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. «На территории вблизи села Усть-Багаряк обнаружена несанкционированная вырубка деревьев. <…> Всего он [задержанный] срубил 5 деревьев», — уточнили в пресс-службе ведомства. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 64-летнего местного жителя. Мужчина срубил пять сырорастущих берез, которые отвез домой и использовал в личных целях. Причиненный ущерб Главному управлению лесами Челябинской области составил около 140 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ранее в бору в Аргаяшском районе Челябинской области нашли незаконную вырубку десятков сосен с ущербом в 1,5 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере»).