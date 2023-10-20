20 октября 2023

На челябинца завели уголовное дело за пять срубленных берез

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа в Островное . Свердловская область, деревья, береза
Срубленные березы мужчина отвез домой и использовал в личных целях Фото:

В лесу около поселка Усть-Багаряк Кунашакского района Челябинской области полицейские задержали 64-летнего мужчину, который незаконно срубил пять берез. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале.

«На территории вблизи села Усть-Багаряк обнаружена несанкционированная вырубка деревьев. <…> Всего он [задержанный] срубил 5 деревьев», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 64-летнего местного жителя. Мужчина срубил пять сырорастущих берез, которые отвез домой и использовал в личных целях. Причиненный ущерб Главному управлению лесами Челябинской области составил около 140 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в бору в Аргаяшском районе Челябинской области нашли незаконную вырубку десятков сосен с ущербом в 1,5 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере»).

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В лесу около поселка Усть-Багаряк Кунашакского района Челябинской области полицейские задержали 64-летнего мужчину, который незаконно срубил пять берез. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. «На территории вблизи села Усть-Багаряк обнаружена несанкционированная вырубка деревьев. <…> Всего он [задержанный] срубил 5 деревьев», — уточнили в пресс-службе ведомства. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 64-летнего местного жителя. Мужчина срубил пять сырорастущих берез, которые отвез домой и использовал в личных целях. Причиненный ущерб Главному управлению лесами Челябинской области составил около 140 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ранее в бору в Аргаяшском районе Челябинской области нашли незаконную вырубку десятков сосен с ущербом в 1,5 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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