20 октября 2023

Мэр Пинаев: в Нижнем Тагиле устранили аварию на газопроводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Свалки Кургана. Июнь 2014 год, газопровод, свалки, тбо
Тагильчанам восстановили газоснабжение Фото:

В Нижнем Тагиле устранили аварию на газопроводе, из-за которой более 20 тысяч горожан в 253 домах лишились подачи газа. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

«„ГАЗЭКС“ оперативно устранил аварию на газопроводе. По информации специалистов компании, полного отключения от газоснабжения потребителей удалось избежать», — написал Владислав Пинаев на своей официальной странице «ВКонтакте».

По его словам, до момента устранения аварии давление газа в центре города было снижено. «Сейчас газоснабжение восстановлено в полном объеме», — отметил мэр Нижнего Тагила.

Ранее URA.RU писало, что у 20 тысяч тагильчан отключили подачу газа из-за повреждения газопровода высокого давления. Прокуратура уже начала проверку по факту аварии на газовых сетях.

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В Нижнем Тагиле устранили аварию на газопроводе, из-за которой более 20 тысяч горожан в 253 домах лишились подачи газа. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев. «„ГАЗЭКС“ оперативно устранил аварию на газопроводе. По информации специалистов компании, полного отключения от газоснабжения потребителей удалось избежать», — написал Владислав Пинаев на своей официальной странице «ВКонтакте». По его словам, до момента устранения аварии давление газа в центре города было снижено. «Сейчас газоснабжение восстановлено в полном объеме», — отметил мэр Нижнего Тагила. Ранее URA.RU писало, что у 20 тысяч тагильчан отключили подачу газа из-за повреждения газопровода высокого давления. Прокуратура уже начала проверку по факту аварии на газовых сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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