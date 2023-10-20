Мэр Пинаев: в Нижнем Тагиле устранили аварию на газопроводе

В Нижнем Тагиле устранили аварию на газопроводе, из-за которой более 20 тысяч горожан в 253 домах лишились подачи газа. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.
«„ГАЗЭКС“ оперативно устранил аварию на газопроводе. По информации специалистов компании, полного отключения от газоснабжения потребителей удалось избежать», — написал Владислав Пинаев на своей официальной странице «ВКонтакте».
По его словам, до момента устранения аварии давление газа в центре города было снижено. «Сейчас газоснабжение восстановлено в полном объеме», — отметил мэр Нижнего Тагила.
Ранее URA.RU писало, что у 20 тысяч тагильчан отключили подачу газа из-за повреждения газопровода высокого давления. Прокуратура уже начала проверку по факту аварии на газовых сетях.
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