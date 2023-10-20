Прокуратура начала проверку из-за аварии газопровода в Нижнем Тагиле

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила начала проверку после аварии на газовых сетях в центре города, из-за которой 20 тысяч местных жителей лишились подачи газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Организована проверка в связи с порывом газопровода при проведении земляных работ. Ведомство даст правовую оценку соблюдению законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами, а также соблюдению законодательства при проведении земляных работ», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в 253 многоквартирных домах Нижнего Тагила отключили подачу газа из-за повреждения газопровод высокого давления. На месте происшествия работают специалисты ГАЗЭКС.
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