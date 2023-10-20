20 октября 2023

Прокуратура начала проверку из-за аварии газопровода в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства области. Курган, прокурор, прокуратура
Прокуратура проверит на законность снабжение жилья тагильчан газом Фото:

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила начала проверку после аварии на газовых сетях в центре города, из-за которой 20 тысяч местных жителей лишились подачи газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Организована проверка в связи с порывом газопровода при проведении земляных работ. Ведомство даст правовую оценку соблюдению законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами, а также соблюдению законодательства при проведении земляных работ», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в 253 многоквартирных домах Нижнего Тагила отключили подачу газа из-за повреждения газопровод высокого давления. На месте происшествия работают специалисты ГАЗЭКС.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила начала проверку после аварии на газовых сетях в центре города, из-за которой 20 тысяч местных жителей лишились подачи газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Организована проверка в связи с порывом газопровода при проведении земляных работ. Ведомство даст правовую оценку соблюдению законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами, а также соблюдению законодательства при проведении земляных работ», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в 253 многоквартирных домах Нижнего Тагила отключили подачу газа из-за повреждения газопровод высокого давления. На месте происшествия работают специалисты ГАЗЭКС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...