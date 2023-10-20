20 октября 2023

У 20 тысяч жителей Нижнего Тагила отключили газ из-за серьезной аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Водонапорная колонка с подогревом. Курган, газ, газовые трубы, онеопасно
В 253 многоквартирных домах Нижнего Тагила отключили подачу газа Фото:

В центре Нижнего Тагила при проведении работы на газовых сетях был поврежден газопровод высокого давления, из-за чего от газа отключили порядка 20 тысяч потребителей. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Я обращаюсь к жителям центрального района города. Сегодня утром на газовых сетях произошла серьезная авария. При проведении работ на перекрестке Октябрьской революции-Ленина поврежден газопровод высокого давления. На месте работают специалисты ГАЗЭКС. На данный момент от газа отключены порядка 20 тысяч потребителей, а это 253 многоквартирных домов», — пишет глава Нижнего Тагила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Владислав Пинаев отметил, специалисты делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки возобновить подачу газа. «Держу ситуацию на контроле. По мере производства работ буду вас информировать», — подытожил он.

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В центре Нижнего Тагила при проведении работы на газовых сетях был поврежден газопровод высокого давления, из-за чего от газа отключили порядка 20 тысяч потребителей. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Я обращаюсь к жителям центрального района города. Сегодня утром на газовых сетях произошла серьезная авария. При проведении работ на перекрестке Октябрьской революции-Ленина поврежден газопровод высокого давления. На месте работают специалисты ГАЗЭКС. На данный момент от газа отключены порядка 20 тысяч потребителей, а это 253 многоквартирных домов», — пишет глава Нижнего Тагила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Владислав Пинаев отметил, специалисты делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки возобновить подачу газа. «Держу ситуацию на контроле. По мере производства работ буду вас информировать», — подытожил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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