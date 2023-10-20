20 октября 2023

Премьер-министр Мишустин отметил главного налоговика Челябинской области

Мишустин отметил руководителя УФНС Челябинской области Жеребцова
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Михаил Мишустин посетил VII Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Владивосток, мишустин михаил
Мишустин присвоил чин государственного советника РФ 2 класса Александру Жеребцову Фото:

Председатель правительства Михаила Мишустин присвоил чин государственного советника РФ второго класса руководителю Управления Федеральной налоговой службы Челябинской области Александру Жеребцову. Информация об этом размещена на официальном портале правовых актов.

«Присвоить государственным гражданским служащим классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации <…> государственного советника 2 класса <….> Жеребцову Александру Владимировичу, начальнику Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области», — отмечается в распоряжении Правительства РФ, подписанном председателем Михаилом Мишустиным.

Александр Жеребцов назначен на должность руководителя УФНС по Челябинской области 25 января 2023 года. До этого более четырех лет работал в должности заместителя руководителя ведомства.

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Председатель правительства Михаила Мишустин присвоил чин государственного советника РФ второго класса руководителю Управления Федеральной налоговой службы Челябинской области Александру Жеребцову. Информация об этом размещена на официальном портале правовых актов. «Присвоить государственным гражданским служащим классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации <…> государственного советника 2 класса <….> Жеребцову Александру Владимировичу, начальнику Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области», — отмечается в распоряжении Правительства РФ, подписанном председателем Михаилом Мишустиным. Александр Жеребцов назначен на должность руководителя УФНС по Челябинской области 25 января 2023 года. До этого более четырех лет работал в должности заместителя руководителя ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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