В Екатеринбурге на остановке «Метро Уралмаш» задымился трамвай, в котором находились пассажиры. Об этом сообщили в соцсети.
«На остановке „Метро Уралмаш“ задымился трамвай», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Видео появилось вечером 21 октября, в салоне общественного транспорта в этот момент находились люди.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Там сообщили, что информации о происшествии не поступало.
Ранее в Екатеринбурге задымился автобус №97 с пассажирами, которые ехали в сторону поселка Рудный. Происшествие произошло вечером 11 июля возле остановки «Спортбаза».
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