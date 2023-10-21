В Екатеринбурге задымился трамвай с пассажирами внутри. Видео

22 октября 2023 в 02:57 Размер текста - 17 +

Трамвай задымился вечером 21 октября возле остановки «Метро Уралмаш» Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на остановке «Метро Уралмаш» задымился трамвай, в котором находились пассажиры. Об этом сообщили в соцсети. «На остановке „Метро Уралмаш“ задымился трамвай», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Видео появилось вечером 21 октября, в салоне общественного транспорта в этот момент находились люди. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Там сообщили, что информации о происшествии не поступало. Ранее в Екатеринбурге задымился автобус №97 с пассажирами, которые ехали в сторону поселка Рудный. Происшествие произошло вечером 11 июля возле остановки «Спортбаза».

В Екатеринбурге на остановке «Метро Уралмаш» задымился трамвай, в котором находились пассажиры. Об этом сообщили в соцсети. «На остановке „Метро Уралмаш“ задымился трамвай», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Видео появилось вечером 21 октября, в салоне общественного транспорта в этот момент находились люди. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Там сообщили, что информации о происшествии не поступало. Ранее в Екатеринбурге задымился автобус №97 с пассажирами, которые ехали в сторону поселка Рудный. Происшествие произошло вечером 11 июля возле остановки «Спортбаза».