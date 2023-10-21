21 октября 2023

В Екатеринбурге задымился трамвай с пассажирами внутри. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, дым, полицейские, общественный транспорт, город, трамвай, пожарный, локализация огня
Трамвай задымился вечером 21 октября возле остановки «Метро Уралмаш» Фото:

В Екатеринбурге на остановке «Метро Уралмаш» задымился трамвай, в котором находились пассажиры. Об этом сообщили в соцсети.

«На остановке „Метро Уралмаш“ задымился трамвай», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Видео появилось вечером 21 октября, в салоне общественного транспорта в этот момент находились люди.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Там сообщили, что информации о происшествии не поступало.

Ранее в Екатеринбурге задымился автобус №97 с пассажирами, которые ехали в сторону поселка Рудный. Происшествие произошло вечером 11 июля возле остановки «Спортбаза».

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В Екатеринбурге на остановке «Метро Уралмаш» задымился трамвай, в котором находились пассажиры. Об этом сообщили в соцсети. «На остановке „Метро Уралмаш“ задымился трамвай», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Видео появилось вечером 21 октября, в салоне общественного транспорта в этот момент находились люди. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Там сообщили, что информации о происшествии не поступало. Ранее в Екатеринбурге задымился автобус №97 с пассажирами, которые ехали в сторону поселка Рудный. Происшествие произошло вечером 11 июля возле остановки «Спортбаза».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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