Из Челябинской области к месту службы отправились 230 призывников

Всего призыву подлежат 3,1 тысячи жителей региона
новость из сюжетаПризыв — 2023
230 жителей Челябинской области, подлежащих осеннему призыву, уже отправились к месту прохождения службы. Об этом заявил военком региона Андрей Максуров.
«Со сборного пункта отправили 230 призывников. Всем им выданы индивидуальные рационы питания, медицинские маски и средства для обработки рук. Все обеспечены индивидуальными рационами питания», — цитирует военком издание «Губерния».
Это семь процентов от общего числа призывников нынешней кампании. Всего призыву подлежат 3,1 тысячи жителей. Это немногим больше, чем осенью 2022 года. Срочники не будут привлекаться для службы в новых регионах.
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