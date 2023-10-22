«Известия»: в России введут единое время запрета на шум дома

23 октября 2023 в 09:06 Размер текста - 17 +

В РФ планируется ввести единое время о запрете шума с 23:00 до 7:00 Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России введут доработанный законопроект о запрете на шум. Теперь нормы будут едины для всех регионов страны. Запрет на шум будет действовать с 23:00 до 7:00. «В России планируют установить для всех регионов время запрета на шум с 23:00 до 7:00. Документ также определяет единое время для шумных строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00», — сообщают «Известия». Обновленный законопроект внесут в Госдуму 23 октября. Пока что каждый регион самостоятельно устанавливает нормы тишины. Новые изменения в соответствующем законодательстве также предполагают участие самих жильцов, которые смогут самостоятельно составлять акты о нарушении тишины и передавать их в правоохранительные органы. Ответственного за это человека жильцы будут выбирать на собраниях. Максимальный штраф за нарушение закона о тишине составит до 500 тысяч рублей. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в июле 2023 года предлагал выселять шумных жильцов, но его предложение не поддержали. Роскачество предлагает обращаться в полицию на шумных соседей. URA.RU подробнее рассказывало, как реагировать на шум в жилом доме.

В России введут доработанный законопроект о запрете на шум. Теперь нормы будут едины для всех регионов страны. Запрет на шум будет действовать с 23:00 до 7:00. «В России планируют установить для всех регионов время запрета на шум с 23:00 до 7:00. Документ также определяет единое время для шумных строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00», — сообщают «Известия». Обновленный законопроект внесут в Госдуму 23 октября. Пока что каждый регион самостоятельно устанавливает нормы тишины. Новые изменения в соответствующем законодательстве также предполагают участие самих жильцов, которые смогут самостоятельно составлять акты о нарушении тишины и передавать их в правоохранительные органы. Ответственного за это человека жильцы будут выбирать на собраниях. Максимальный штраф за нарушение закона о тишине составит до 500 тысяч рублей. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в июле 2023 года предлагал выселять шумных жильцов, но его предложение не поддержали. Роскачество предлагает обращаться в полицию на шумных соседей. URA.RU подробнее рассказывало, как реагировать на шум в жилом доме.