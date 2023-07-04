В Госдуме хотят выселять людей за шум

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил выселять шумных жильцов по заявлению соседей

04 июля 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Сейчас недовольные соседями жильцы могут обратиться за помощью к участковому Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил внести в Жилищный кодекс критерии, по которым можно принять решение о выселении жильцов за шум. Он обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой поддержать его инициативу. По словам Чернышова, каждый пятый житель России ежедневно страдает от шумных соседей. Каждый десятый случай доходит до скандала. При этом более половины россиян считают, что соседи не должны урегулировать конфликты самостоятельно. «В связи с этим прошу поддержать инициативу… Предлагаю сделать основанием для подачи иска о принудительном выселении… показатель в 15 заявлений в правоохранительные органы от соседей в течение года», — написал Чернышов в обращении к Хуснуллину. Цитату приводит РИА Новости. Также Чернышов отметил, что шум приводит к тяжким и особо тяжким преступлениям. «Подобные случаи были в Орске, Анапе, Улан-Удэ. Большинство из них происходит из-за систематических скандалов, требований прекратить нарушения законов о тишине и отсутствия действенных механизмов влияния на нарушителей порядка», — сообщил вице-спикер. По его словам, принятие предлагаемых им изменений не только создаст эффективный механизм воздействия на злостных нарушителей законодательства, но и послужит профилактикой для таких явлений.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил внести в Жилищный кодекс критерии, по которым можно принять решение о выселении жильцов за шум. Он обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой поддержать его инициативу. По словам Чернышова, каждый пятый житель России ежедневно страдает от шумных соседей. Каждый десятый случай доходит до скандала. При этом более половины россиян считают, что соседи не должны урегулировать конфликты самостоятельно. «В связи с этим прошу поддержать инициативу… Предлагаю сделать основанием для подачи иска о принудительном выселении… показатель в 15 заявлений в правоохранительные органы от соседей в течение года», — написал Чернышов в обращении к Хуснуллину. Цитату приводит РИА Новости. Также Чернышов отметил, что шум приводит к тяжким и особо тяжким преступлениям. «Подобные случаи были в Орске, Анапе, Улан-Удэ. Большинство из них происходит из-за систематических скандалов, требований прекратить нарушения законов о тишине и отсутствия действенных механизмов влияния на нарушителей порядка», — сообщил вице-спикер. По его словам, принятие предлагаемых им изменений не только создаст эффективный механизм воздействия на злостных нарушителей законодательства, но и послужит профилактикой для таких явлений.