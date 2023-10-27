Власти Екатеринбурга рассказали, когда с улиц пропадет гололед

Вице-мэр Екатеринбурга Бубнов: гололед уберут в ближайшие дни
© Служба новостей «URA.RU»
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Качество уборки улиц Екатеринбурга, тротуар, лед, набережная городского пруда, гололед
В Екатеринбурге с 15 октября введен режим зимней работы Фото:

Коммунальные службы Екатеринбурга в ближайшие дни уберут весь лед с тротуаров. Об этом рассказал заместитель главы города Алексей Бубнов.

«В ближайшие дни всю скользкость с тротуаров уберем <…> Возьму на контроль, задам вопросы нашим коллегам, главам администраций районов. У них всего достаточно, они полностью готовы», — сказал он.

Вице-мэр также рассказал, что противогололедный материал не везде сработал правильно. Он признал, что проезжая часть находится в нормальном состоянии, а с тротуарами ситуация хуже.

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Коммунальные службы Екатеринбурга в ближайшие дни уберут весь лед с тротуаров. Об этом рассказал заместитель главы города Алексей Бубнов. «В ближайшие дни всю скользкость с тротуаров уберем <…> Возьму на контроль, задам вопросы нашим коллегам, главам администраций районов. У них всего достаточно, они полностью готовы», — сказал он. Вице-мэр также рассказал, что противогололедный материал не везде сработал правильно. Он признал, что проезжая часть находится в нормальном состоянии, а с тротуарами ситуация хуже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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