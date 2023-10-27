Власти Екатеринбурга рассказали, когда с улиц пропадет гололед Вице-мэр Екатеринбурга Бубнов: гололед уберут в ближайшие дни 27 октября 2023 в 17:13 Размер текста - 17 + В Екатеринбурге с 15 октября введен режим зимней работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Коммунальные службы Екатеринбурга в ближайшие дни уберут весь лед с тротуаров. Об этом рассказал заместитель главы города Алексей Бубнов. «В ближайшие дни всю скользкость с тротуаров уберем <…> Возьму на контроль, задам вопросы нашим коллегам, главам администраций районов. У них всего достаточно, они полностью готовы», — сказал он. Вице-мэр также рассказал, что противогололедный материал не везде сработал правильно. Он признал, что проезжая часть находится в нормальном состоянии, а с тротуарами ситуация хуже. Коммунальные службы Екатеринбурга в ближайшие дни уберут весь лед с тротуаров. Об этом рассказал заместитель главы города Алексей Бубнов. «В ближайшие дни всю скользкость с тротуаров уберем <…> Возьму на контроль, задам вопросы нашим коллегам, главам администраций районов. У них всего достаточно, они полностью готовы», — сказал он. Вице-мэр также рассказал, что противогололедный материал не везде сработал правильно. Он признал, что проезжая часть находится в нормальном состоянии, а с тротуарами ситуация хуже. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям