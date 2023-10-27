Власти Екатеринбурга рассказали, когда с улиц пропадет гололед

В Екатеринбурге с 15 октября введен режим зимней работы
Коммунальные службы Екатеринбурга в ближайшие дни уберут весь лед с тротуаров. Об этом рассказал заместитель главы города Алексей Бубнов.
«В ближайшие дни всю скользкость с тротуаров уберем <…> Возьму на контроль, задам вопросы нашим коллегам, главам администраций районов. У них всего достаточно, они полностью готовы», — сказал он.
Вице-мэр также рассказал, что противогололедный материал не везде сработал правильно. Он признал, что проезжая часть находится в нормальном состоянии, а с тротуарами ситуация хуже.
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